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Кравця офіційно оголошено гравцем "Дніпра-1"

10 липня 2023 11:19
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Агабекян Карен
редактор
Кравця офіційно оголошено гравцем "Дніпра-1"
Василь Кравець. Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після рішення піти з полтавської "Ворскли" лівий захисник Василь Кравець знайшов новий клуб. Тепер гравець представлятиме СК "Дніпро-1".

У клубі вже повідомили про підписання захисника.

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Зазначимо, що раніше "Дніпро-1" залишили флангові захисники Рональд Матарріта, Хайнер, Яніс Амаш та Валерій Лучкевич.

Василь Кравець. Фото: "Дніпро-1"

Новий виклик

За інформацією "Дніпра-1", із футболістом підписали трирічний контракт.

25-річний захисник є вихованцем львівських "Карпат", з яких переїхав до Іспанії, де грав за "Луго", "Леванте", хіхонський "Спортінг". Також він виступав за польський "Лех".

Кравець минулого сезону у "Ворсклі" провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі і зробив три гольові передачі. У нього був підписаний контракт із полтавцями до літа 2025 року. При цьому було зазначено, що його відпустять за наявності правильної пропозиції.

Зазначимо, що "Дніпро-1" влітку може розлучитися з форвардом Артемом Довбиком, на якого претендує низка європейських клубів із топових чемпіонатів. Згідно з одним із варіантів, нападник збірної України може перейти у команду до Віктора Циганкова.

Нагадаємо, півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші.

Доступно відео найкращих моментів матчу Світоліна — Азаренко на "Вімблдоні".

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