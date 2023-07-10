Кравця офіційно оголошено гравцем "Дніпра-1"
Після рішення піти з полтавської "Ворскли" лівий захисник Василь Кравець знайшов новий клуб. Тепер гравець представлятиме СК "Дніпро-1".
У клубі вже повідомили про підписання захисника.
Зазначимо, що раніше "Дніпро-1" залишили флангові захисники Рональд Матарріта, Хайнер, Яніс Амаш та Валерій Лучкевич.
Новий виклик
За інформацією "Дніпра-1", із футболістом підписали трирічний контракт.
25-річний захисник є вихованцем львівських "Карпат", з яких переїхав до Іспанії, де грав за "Луго", "Леванте", хіхонський "Спортінг". Також він виступав за польський "Лех".
Кравець минулого сезону у "Ворсклі" провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі і зробив три гольові передачі. У нього був підписаний контракт із полтавцями до літа 2025 року. При цьому було зазначено, що його відпустять за наявності правильної пропозиції.
Зазначимо, що "Дніпро-1" влітку може розлучитися з форвардом Артемом Довбиком, на якого претендує низка європейських клубів із топових чемпіонатів. Згідно з одним із варіантів, нападник збірної України може перейти у команду до Віктора Циганкова.
Нагадаємо, півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші.
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