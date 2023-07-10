Кравця офіційно оголошено гравцем "Дніпра-1"

Василь Кравець. Фото: ФК "Ворскла"

Після рішення піти з полтавської "Ворскли" лівий захисник Василь Кравець знайшов новий клуб. Тепер гравець представлятиме СК "Дніпро-1".

У клубі вже повідомили про підписання захисника.

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Василь Кравець. Фото: "Дніпро-1"

Новий виклик

За інформацією "Дніпра-1", із футболістом підписали трирічний контракт.

25-річний захисник є вихованцем львівських "Карпат", з яких переїхав до Іспанії, де грав за "Луго", "Леванте", хіхонський "Спортінг". Також він виступав за польський "Лех".

Кравець минулого сезону у "Ворсклі" провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі і зробив три гольові передачі. У нього був підписаний контракт із полтавцями до літа 2025 року. При цьому було зазначено, що його відпустять за наявності правильної пропозиції.

Зазначимо, що "Дніпро-1" влітку може розлучитися з форвардом Артемом Довбиком, на якого претендує низка європейських клубів із топових чемпіонатів. Згідно з одним із варіантів, нападник збірної України може перейти у команду до Віктора Циганкова.

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