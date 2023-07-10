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Кравец официально объявлен игроком "Днепра-1"

10 июля 2023 11:19
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Агабекян Карен
редактор
Кравец официально объявлен игроком "Днепра-1"
Василий Кравец. Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После ухода из полтавской "Ворсклы" левый защитник Василий Кравец нашел новый клуб. Теперь игрок будет представлять СК "Днепр-1".

В клубе уже сообщили о подписании защитника.

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Отметим, что ранее "Днепр-1" покинули фланговые защитники Рональд Матаррита, Хайнер, Янис Амаш и Валерий Лучкевич.

Василий Кравец. Фото: "Днепр-1"

Новый вызов

По информации "Днепра-1", с футболистом подписали трехлетний контракт.

25-летний защитник является воспитанником львовских "Карпат", из которых переехал в Испанию, где играл за "Луго", "Леванте", хихонский "Спортинг". Также защитник выступал за польский "Лех".

Кравец в прошлом сезоне в "Ворскле" провел 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевых передачи. У него был подписан контракт с полтавчанами до лета 2025 года. При этом было оговорено, что его отпустят при наличии правильного предложения.

Отметим, что "Днепр-1" летом может расстаться с форвардом Артемом Довбиком, на которого претендует ряд европейских клубов из топовых чемпионатов. Согласно с одним из вариантов, нападающий сборной Украины может перейти в команду к Виктору Цыганкову.

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Доступно видео лучших моментов матча Свитолина — Азаренко на "Уимблдоне". 

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