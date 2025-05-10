У Роналду конфлікт з Аль-Насром, Кріштіану можуть виганяти з команди

Кріштіану Роналду сперечається із суддею. Фото: Reuters

Кар'єра Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі" несподівано опинилася під питанням. Саудівський клуб, попри зоряне посилення, досі не завоював жодного титулу, що викликало невдоволення керівництва.

Відносини між Роналду та клубом помітно погіршилися, а його емоційна поведінка після останньої невдачі лише погіршила ситуацію, повідомляє Marca.

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Вирішальним моментом стала поразка від "Аль-Іттіхада", у складі якого грає колишній партнер Роналду, Карім Бензема. Цей програш остаточно позбавив "Аль-Наср" шансів на чемпіонство та поставив під загрозу участь команди в міжнародних турнірах наступного сезону. Після фінального свистка Роналду демонстративно покинув стадіон, не приховуючи люті, що викликало роздратування керівництва.

Контракт заморожено, майбутнє під питанням

Раніше "Аль-Наср" також програв "Кавасакі" в Лізі чемпіонів Азії, де вважався фаворитом, що лише посилило напругу навколо клубу. За інформацією іспанської преси, переговори про продовження контракту з Роналду опинилися на паузі, хоча раніше сторони обговорювали співпрацю до 2026 року. Всередині команди тривають обговорення майбутнього складу, і ситуація з португальцем потребує термінового прояснення.

Кріштіану Роналду перед півфіналом Ліги чемпіонів АФК. Фото: instagram.com/cristiano/

Хоча трансфер Кріштіану Роналду в "Аль-Наср" став важливою подією для всього саудівського футболу, очікування від його виступів не виправдалися. Нещодавно інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Роналду узгодив новий дворічний контракт із зарплатою близько 200 мільйонів євро на рік, однак тепер це питання залишається відкритим.

Кріштіану Роналду з родиною. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду приєднався до "Аль-Насру" наприкінці 2022 року, й зараз, на тлі спортивних невдач, клуб стоїть перед важливим рішенням: залишити зоряного форварда або почати оновлення складу.

У нинішньому сезоні Кріштіану зіграв у складі "Аль-Насра" 36 матчів, забив 31 гол та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, форвард збірної України опинився у сфері інтересів одразу трьох клубів з Італії.

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