У Роналду конфликт с Аль-Насром, Криштиану могут выгнять из команды

Криштиану Роналду оказался под угрозой ухода из Аль-Насра
Карьера Криштиану Роналду в "Аль-Насре" неожиданно оказалась под вопросом. Саудовский клуб, несмотря на звездное усиление, до сих пор не завоевал ни одного титула, что вызвало недовольство руководства.
Отношения между Роналду и клубом заметно ухудшились, а его эмоциональное поведение после последней неудачи лишь усугубило ситуацию, сообщает Marca.
Решающим моментом стало поражение от "Аль-Иттихада", в составе которого играет бывший партнер Роналду, Карим Бензема. Этот проигрыш окончательно лишил "Аль-Наср" шансов на чемпионство и поставил под угрозу участие команды в международных турнирах следующего сезона. После финального свистка Роналду демонстративно покинул стадион, не скрывая ярости, что вызвало раздражение руководства.
Контракт заморожен, будущее под вопросом
Ранее "Аль-Наср" также проиграл "Кавасаки" в Лиге чемпионов Азии, где считался фаворитом, что лишь усилило напряжение вокруг клуба. По информации испанской прессы, переговоры о продлении контракта с Роналду поставлены на паузу, хотя ранее стороны обсуждали сотрудничество до 2026 года. Внутри команды идут обсуждения будущего состава, и ситуация с португальцем требует срочного прояснения.
Хотя приход Криштиану Роналду в "Аль-Наср" стал важным событием для всего саудовского футбола, ожидания от его выступлений не оправдались. Недавно инсайдер Николо Скира сообщал, что Роналду согласовал новый двухлетний контракт с зарплатой около 200 миллионов евро в год, однако теперь этот вопрос остается открытым.
Роналду присоединился к "Аль-Насру" в конце 2022 года, и сейчас, на фоне спортивных неудач, клуб стоит перед важным решением: оставить звездного форварда или начать обновление состава.
В нынешнем сезоне Криштиану сыграл в составе "Аль-Насра" 36 матчей, забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, форвард сборной Украины оказался в сфере интересов сразу трех клубов из Италии.
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