Роналду порівняв себе з Бекхемом та дійшов несподіваного висновку

Кріштіану Роналду здивував заявою про Девіда Бекхема
Відомий журналіст та ведучий Пірс Морган опублікував другу частину інтерв'ю з Кріштіану Роналду. Португальський футболіст продовжив відповідати на несподівані запитання.
Одне з них стосувалося колишнього гравця збірної Англії та мадридського "Реала" Девіда Бекхема, повідомляє YouTube-канал Пірса Моргана.
Ведучий поставив футболістові запитання про спадкоємність поколінь у спорті. До Кріштіану Роналду іконою стилю у футболі вважався Девід Бекхем, який теж був зіркою мадридського "Реала". Португалець відповів на це порівняння у своєму стилі й разом із Пірсом Морганом засміявся після своєї заяви.
Роналду в червоних плавках на Копакабані
Кріштіану із задоволенням порівняв себе з Девідом Бекхемом, який нещодавно отримав лицарський титул у Великій Британії. Португалець зазначив, що колишній капітан збірної Англії справді гарний собою, але це стосується тільки обличчя Бекхема.
"У нього непогане тіло. У мене не так. Я ідеальний. От уяви, якби ми пройшлися пляжем Копакабана в Ріо-де-Жанейро, і на мені були б червоні плавки. На кого дивилися б люди? Звичайно ж на мене", — заявив Роналду.
