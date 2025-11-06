Роналду порівняв себе з Бекхемом та дійшов несподіваного висновку

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters

Відомий журналіст та ведучий Пірс Морган опублікував другу частину інтерв'ю з Кріштіану Роналду. Португальський футболіст продовжив відповідати на несподівані запитання.

Одне з них стосувалося колишнього гравця збірної Англії та мадридського "Реала" Девіда Бекхема, повідомляє YouTube-канал Пірса Моргана.

Ведучий поставив футболістові запитання про спадкоємність поколінь у спорті. До Кріштіану Роналду іконою стилю у футболі вважався Девід Бекхем, який теж був зіркою мадридського "Реала". Португалець відповів на це порівняння у своєму стилі й разом із Пірсом Морганом засміявся після своєї заяви.

Девід Бекхем із лицарським орденом у Віндзорському палаці. Фото: Reuters/Andrew Matthews

Роналду в червоних плавках на Копакабані

Кріштіану із задоволенням порівняв себе з Девідом Бекхемом, який нещодавно отримав лицарський титул у Великій Британії. Португалець зазначив, що колишній капітан збірної Англії справді гарний собою, але це стосується тільки обличчя Бекхема.

"У нього непогане тіло. У мене не так. Я ідеальний. От уяви, якби ми пройшлися пляжем Копакабана в Ріо-де-Жанейро, і на мені були б червоні плавки. На кого дивилися б люди? Звичайно ж на мене", — заявив Роналду.

