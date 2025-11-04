Кріштіану Роналду став мільярдером: як він відреагував на історичне досягнення

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду, який витупає за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, в 2024 році став мільярдером. Раніше подібне досягнення не вдавалося жодному футболісту.

В інтерв’ю Пірсу Моргану Кріштіану Роналду розповів, як сприйняв новину про свій перший мільярд.

Як Роналду прийняв, що став мільярдером

Португалець зізнався, що досяг фінансової вершини завдяки поєднанню футбольних контрактів, рекламних угод і бізнес-проєктів.

За словами Кріштіану, він йшов до свого мільярда і був готовий до цього.

"Я знав, що це станеться. Питання часу. Коли дізнався — неймовірне щастя, як виграш "Золотого м’яча", — зізнався Роналду.

Футболіст заявив, що особисто стежить за всіма фінансовими рішенням і щодня спілкується з радником, обговорюючи інвестиції, нові можливості та стратегії розвитку.

"Я контролюю все. Мені важливо розуміти, куди йдуть мої гроші. Це частина мого успіху", — наголосив Роналду.

Португалець не приховує, що ціль заробити мільярд була для нього чітким орієнтиром, але він не був одержимий цим.

Роналду за контрактом з "Аль-Насром" за наступні два роки заробить 400 млн доларів.

