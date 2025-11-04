Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду розповів про емоції, коли дізнався, що став мільярдером

Роналду розповів про емоції, коли дізнався, що став мільярдером

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:01
Оновлено: 23:14
Кріштіану Роналду став мільярдером: як він відреагував на історичне досягнення
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду, який витупає за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, в 2024 році став мільярдером. Раніше подібне досягнення не вдавалося жодному футболісту.

В інтерв’ю Пірсу Моргану Кріштіану Роналду розповів, як сприйняв новину про свій перший мільярд.

Реклама
Читайте також:

Як Роналду прийняв, що став мільярдером

Португалець зізнався, що досяг фінансової вершини завдяки поєднанню футбольних контрактів, рекламних угод і бізнес-проєктів.

За словами Кріштіану, він йшов до свого мільярда і був готовий до цього.

"Я знав, що це станеться. Питання часу. Коли дізнався — неймовірне щастя, як виграш "Золотого м’яча", — зізнався Роналду.

Футболіст заявив, що особисто стежить за всіма фінансовими рішенням і щодня спілкується з радником, обговорюючи інвестиції, нові можливості та стратегії розвитку.

"Я контролюю все. Мені важливо розуміти, куди йдуть мої гроші. Це частина мого успіху", — наголосив Роналду.

Португалець не приховує, що ціль заробити мільярд була для нього чітким орієнтиром, але він не був одержимий цим.

Роналду за контрактом з "Аль-Насром" за наступні два роки заробить 400 млн доларів.

Нагадаємо, що відомо про історію кохання одних із найкращих зірок українського спорту.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров шокував складом на матчі відбору на ЧС-2026 — хто вже у складі.

Нова форма національної команди України отримала патріотичне гасло.

футбол мільярдери Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації