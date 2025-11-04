Видео
Видео

Главная Спорт Роналду рассказал об эмоциях, когда узнал, что стал миллиардером

Роналду рассказал об эмоциях, когда узнал, что стал миллиардером

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:01
обновлено: 23:14
Криштиану Роналду стал миллиардером: как он отреагировал на историческое достижение
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в 2024 году стал миллиардером. Ранее подобное достижение не удавалось ни одному футболисту.

В интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду рассказал, как воспринял новость о своем первом миллиарде.

Читайте также:

Как Роналду принял, что стал миллиардером

Португалец признался, что достиг финансовой вершины благодаря сочетанию футбольных контрактов, рекламных сделок и бизнес-проектов.

По словам Криштиану, он шел к своему миллиарду и был готов к этому.

"Я знал, что это произойдет. Вопрос времени. Когда узнал — невероятное счастье, как выигрыш "Золотого мяча", — признался Роналду.

Футболист заявил, что лично следит за всеми финансовыми решениям и ежедневно общается с советником, обсуждая инвестиции, новые возможности и стратегии развития.

"Я контролирую все. Мне важно понимать, куда идут мои деньги. Это часть моего успеха", — подчеркнул Роналду.

Португалец не скрывает, что цель заработать миллиард была для него четким ориентиром, но он не был одержим этим.

Роналду по контракту с "Аль-Насром" за следующие два года заработает 400 млн долларов.

футбол миллиардеры Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
