Главная Спорт Криштиану Роналду удивил заявлением о Дэвиде Бекхэме

Криштиану Роналду удивил заявлением о Дэвиде Бекхэме

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:46
обновлено: 17:46
Роналду сравнил себя с Бекхэмом и пришел к неожиданному выводу
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters

Известный журналист и ведущий Пирс Морган опубликовал вторую часть интервью с Криштиану Роналду. Португальский футболист продолжил отвечать на неожиданные вопросы. 

Один из них касался бывшего игрока сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма, сообщает YouTube-канал Пирса Моргана. 

Читайте также:

Ведущий задал футболисту вопрос о преемственности поколений в спорте. До Криштиану Роналду иконой стиля в футболе считался Дэвид Бекхэм, который тоже был звездой мадридского "Реала". Португалец ответил на это сравнение в своем стиле и вместе с Пирсом Морганом засмеялся после своего заявления. 

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм с рыцарским орденом в Виндзорском дворце. Фото: Reuters/Andrew Matthews

Роналду в красных плавках на Копакабане 

Криштиану с удовольствием сравнил себя с Дэвидом Бекхэмом, который недавно получил рыцарский титул в Великобритании. Португалец отметил, что бывший капитан сборной Англии действительно хорош собой, но это касается только лица Бекхэма. 

"У него неплохое тело. У меня не так. Я идеален. Вот представь, если бы мы прошлись по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро, и на мне были бы красные плавки. На кого смотрели бы люди? Конечно же на меня", — заявил Роналду. 

спорт футбол Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Пирс Морган
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
