Роналду сравнил себя с Бекхэмом и пришел к неожиданному выводу

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters

Известный журналист и ведущий Пирс Морган опубликовал вторую часть интервью с Криштиану Роналду. Португальский футболист продолжил отвечать на неожиданные вопросы.

Один из них касался бывшего игрока сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма, сообщает YouTube-канал Пирса Моргана.

Ведущий задал футболисту вопрос о преемственности поколений в спорте. До Криштиану Роналду иконой стиля в футболе считался Дэвид Бекхэм, который тоже был звездой мадридского "Реала". Португалец ответил на это сравнение в своем стиле и вместе с Пирсом Морганом засмеялся после своего заявления.

Дэвид Бекхэм с рыцарским орденом в Виндзорском дворце. Фото: Reuters/Andrew Matthews

Роналду в красных плавках на Копакабане

Криштиану с удовольствием сравнил себя с Дэвидом Бекхэмом, который недавно получил рыцарский титул в Великобритании. Португалец отметил, что бывший капитан сборной Англии действительно хорош собой, но это касается только лица Бекхэма.

"У него неплохое тело. У меня не так. Я идеален. Вот представь, если бы мы прошлись по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро, и на мне были бы красные плавки. На кого смотрели бы люди? Конечно же на меня", — заявил Роналду.

