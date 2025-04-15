Кривбас знайшов спосіб повернути в клуб скандальних легіонерів

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: УНІАН

Тренерський штаб "Кривбасу" знову зможе розраховувати щонайменше на одного легіонера криворізької команди. Цей футболіст самовільно її покинув, але погодився повернутися.

Глейкер Мендоза виступатиме за "Кривбас" щонайменше до кінця сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Ракетний обстріл Кривого Рогу негативно вплинув на бажання легіонерів "Кривбасу" виконувати обов'язки за контрактом із клубом. Деякі футболісти вважали, що їхні життя опинилися під загрозою, та залишили клуб без узгодження з керівництвом. Вони покинули команду напередодні важливих матчів із "Динамо" та "Шахтарем".

Глейкер Мендоза під час тренування. Фото: instagram.com/gleikermendoza/

Позитивні новини для "Кривбасу"

Клуб із Кривого Рогу не захотів миритися з обставинами й вжив заходів у відповідь. Не відомо, як "Кривбас" зумів домовитися з гравцем, але 23-річний венесуельський вінгер Мендоза повернеться до клубу щонайменше для того, щоб дограти у складі української команди до кінця сезону. Його контракт із "Кривбасом" розрахований до кінця 2028 року.

Молодий футболіст повернеться в команду найближчим часом й допоможе їй у матчах, що залишилися. Водночас "Кривбас" веде переговори з 22-річним Маттео Аморозо. Бразилець з італійським паспортом ще не прийняв остаточного рішення, але не виключено, що він візьме приклад з Мендози.

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