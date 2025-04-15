Кривбасс нашел способ вернуть в клуб скандальных легионеров

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: УНИАН

Тренерский штаб "Кривбасса" снова сможет рассчитывать как минимум на одного легионера криворожской команды. Этот футболист самовольно ее покинул, но согласился вернуться.

Глейкер Мендоза будет выступать за "Кривбасс" как минимум до конца сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Ракетный обстрел Кривого Рога негативно повлиял на желание легионеров "Кривбасса" выполнять обязанности по контракту с клубом. Некоторые футболисты посчитали, что их жизни оказались под угрозой, и покинули клуб без согласования с руководством. Они оставили команду накануне важных матчей с "Динамо" и "Шахтером".

Глейкер Мендоза во время тренировки. Фото: instagram.com/gleikermendoza/

Позитивные новости для "Кривбасса"

Клуб из Кривого Рога не захотел мириться с обстоятельствами и предпринял ответные меры. Не известно, как "Кривбасс" сумел договориться с игроком, но 23-летний венесуэльский вингер Мендоза вернется в клуб как минимум для того, чтобы доиграть в составе украинской команды до конца сезона. Его контракт с "Кривбассом" рассчитан до конца 2028 года.

Молодой футболист вернется в команду в ближайшее время и поможет ей в оставшихся матчах. В то же время "Кривбасс" ведет переговоры с 22-летний Маттео Аморозо. Бразилец с итальянским паспортом еще не принял окончательное решение, но не исключено, что он последует примеру Мендозы.

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