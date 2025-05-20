Кривбас розглядає потенційних тренерів, які замінять Вернидуба

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб майже попрощався с посадою. При цьому, він це зробив перед важливим матчем з "Поліссям", перемога над яким може вивести команду в єврокубки.

Ситуацію з відходом Вернидуба прокоментував коментатор Віктор Вацко.

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За словами Вацка, Вернидуб вирішив не продовжувати контракт з "Кривбасом", бо хоче попрацювати в більш стабільному клубі в плані фінансів. До того ж влітку з команди підуть досвідчені лідери команди, яких хочуть замінити молоддю, що не сподобалось тренеру, який хоче відразу досягти результату.

Керівництво "Кривбасу" готується до відходу Вернидуба і вже має шорт-лист потенційних замін, серед яких як українці, так і один іспанець, який готовий працювати в умовах війни.

Також стало відомо, що в "Поліссі" та ЛНЗ не зацікавлені у Вернидубові.

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