Кривбасс рассматривает потенциальных тренеров, которые заменят Вернидуба

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб почти попрощался с должностью. При этом, он это сделал перед важным матчем с "Полесьем", победа над которым может вывести команду в еврокубки.

Ситуацию с уходом Вернидуба прокомментировал комментатор Виктор Вацко.

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По словам Вацко, Вернидуб решил не продлевать контракт с "Кривбассом", поскольку он хочет поработать в более стабильном клубе в плане финансов. К тому же летом из команды уйдут опытные лидеры команды, которых хотят заменить молодежью, что не понравилось тренеру, желающему сразу достичь результата.

Руководство "Кривбасса" готовится к уходу Вернидуба и уже имеет шорт-лист потенциальных замен, среди которых как украинцы, так и один испанец, готовый работать в условиях войны.

Также стало известно, что в "Полесье" и ЛНЗ не заинтересованы в Вернидубе.

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