Кривбас очолив відомий тренер — деталі контракту

Патрік Ван Леувен під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Криворізький "Кривбас" офіційно представив нового головного тренера. Ним став 55-річний голландський фахівець Патрік Ван Леувен, з яким підписано контракт на три роки.

Цей крок сигналізує про нову стратегію клубу, спрямовану на розвиток атакувального футболу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реклама

Читайте також:

Патрік Ван Леувен уже відомий українським уболівальникам за роботою із "Зорею", "Шахтарем" та "Металістом 1925". У 2022-2023 роках він був визнаний найкращим тренером УПЛ, а також показав потенціал у роботі з молоддю.

Патрік Ван Леувен спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Клуб підкреслив, що з новим наставником зміниться і тренерський штаб. У Кривий Ріг приїдуть його помічники з "Металіста-1925", включно з Деннісом Гентенаром, Давидом Орі, Валерієм Блохіним та Дмитром Кабаченком.

Що сказав Ван Леувен

З новим наставником "Кривбас" розраховує не тільки посилити гру, а й повернути собі місце серед лідерів УПЛ. Після призначення тренер висловив готовність розпочати нову еру в житті команди.

"Радий запрошенню очолити "Кривбас". Клуб із великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала в цікавий і атакувальний футбол. У нас є сильні гравці, яким допоможемо розвиватися надалі та будемо намагатися забезпечити успіх "Кривбасу" в довгостроковій перспективі", — сказав Ван Леувен.

Нагадаємо, у головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть виникнути серйозні проблеми.

Кріштіану Роналду прокоментував зліт кар'єри молодого Ламіна Ямаля.

Олександр Усик зробив сміливу заяву з приводу свого партнера по збірній України Василя Ломаченка.

Журналіст пояснив, чому Михайло Мудрик мовчить про результати повторної проби на допінг.