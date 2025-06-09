Кривбас очолив відомий тренер — деталі контракту

Кривбас офіційно представив нового головного тренера
Криворізький "Кривбас" офіційно представив нового головного тренера. Ним став 55-річний голландський фахівець Патрік Ван Леувен, з яким підписано контракт на три роки.
Цей крок сигналізує про нову стратегію клубу, спрямовану на розвиток атакувального футболу, повідомляє офіційний сайт клубу.
Патрік Ван Леувен уже відомий українським уболівальникам за роботою із "Зорею", "Шахтарем" та "Металістом 1925". У 2022-2023 роках він був визнаний найкращим тренером УПЛ, а також показав потенціал у роботі з молоддю.
Клуб підкреслив, що з новим наставником зміниться і тренерський штаб. У Кривий Ріг приїдуть його помічники з "Металіста-1925", включно з Деннісом Гентенаром, Давидом Орі, Валерієм Блохіним та Дмитром Кабаченком.
Що сказав Ван Леувен
З новим наставником "Кривбас" розраховує не тільки посилити гру, а й повернути собі місце серед лідерів УПЛ. Після призначення тренер висловив готовність розпочати нову еру в житті команди.
"Радий запрошенню очолити "Кривбас". Клуб із великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала в цікавий і атакувальний футбол. У нас є сильні гравці, яким допоможемо розвиватися надалі та будемо намагатися забезпечити успіх "Кривбасу" в довгостроковій перспективі", — сказав Ван Леувен.
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