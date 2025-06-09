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Главная Спорт Кривбасс официально представил нового главного тренера

Кривбасс официально представил нового главного тренера

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 11:33
Кривбасс возглавил известный тренер — детали контракта
Патрик Ван Леувен во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Криворожский "Кривбасс" официально представил нового главного тренера. Им стал 55-летний голландский специалист Патрик Ван Леувен, с которым подписан контракт на три года.

Этот шаг сигнализирует о новой стратегии клуба, направленной на развитие атакующего футбола, сообщает официальный сайт клуба.

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Патрик Ван Леувен уже известен украинским болельщикам по работе с "Зарей", "Шахтером" и "Металлистом 1925". В 2022–2023 годах он был признан лучшим тренером УПЛ, а также показал потенциал в работе с молодежью. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Клуб подчеркнул, что с новым наставником сменится и тренерский штаб. В Кривой Рог приедут его помощники из "Металлиста‑1925", включая Денниса Гентенара, Давида Ори, Валерия Блохина и Дмитрия Кабаченко. 

Что сказал Ван Леувен

С новым наставником Кривбасс рассчитывает не только усилить игру, но и вернуть себе место среди лидеров УПЛ. После назначения тренер выразил готовность начать новую эру в жизни команды. 

"Рад приглашению возглавить "Кривбасс". Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем стараться обеспечить успех "Кривбасса" в долгосрочной перспективе", — сказал Ван Леувен. 

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спорт футбол тренер Кривбасс Патрик ван Леувен
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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