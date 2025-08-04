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Головна Спорт Кривбас підтвердив втечу футболіста за кордон

Кривбас підтвердив втечу футболіста за кордон

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:31
Воротар Кривбасу Омельченко втік з клубу — клуб підтвердив
Ігор Омельченко. Фото: instagram.com/i.omelchenko_

Футбольний клуб "Кривбас" залишився без молодого талановитого воротаря. Ігор Омельченко не хоче грати за клуб та жити в Україні.

У "Кривбасі" підтвердили, що Омельченко втік з команди та не повернувся в Україну з тренувального збору.

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Ігор Омельченко. Фото: instagram.com/i.omelchenko_

"Кривбас" намагається повернути гравця

У опублікованій офіційній заяві щодо ситуації з 19-річним воротарем "Кривбас" підтвердив, що гравець залишив розташування команди під час зборів у Словенії та відмовляється повертатися до України.

Клуб підтвердив, що гравець не повернувся разом із командою після завершення зборів і відмовляється від комунікації щодо повернення.

"Кривбас" наголосив, що Омельченко має чинний контракт до літа 2026 року, і закликав його виконувати контрактні зобов’язання.

Клуб уже поінформував Українську Прем’єр-лігу (УПЛ) про ситуацію та співпрацює з відповідними органами, щоб повернути гравця до розташування команди.

Омельченко — вихованець академії "Кривбасу", дебютував за першу команду в сезоні 2024/25, провівши три матчі в УПЛ, де пропустив чотири голи. Його відмова повертатися може бути пов’язана з особистими обставинами, оскільки йому 19 років і він не підлягає мобілізації.

Нагадаємо, талановитий український футболіст не повернувся з командою зі зборів, щоб не жити на батьківщині.

Донецький "Шахтар" невдовзі може залишитись без лідера.

Гранди УПЛ відмовилися від юного футболіста, який потім переїхав в один із найкращих європейських чемпіонатів.

"Барселона" розв'язала кадрову проблему завдяки ще одному вихованцю клубної академії.

кордон футбол втеча УПЛ Кривбасс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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