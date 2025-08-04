Вратарь Кривбасса Омельченко сбежал из клуба — клуб подтвердил

Игорь Омельченко. Фото: instagram.com/i.omelchenko_

Футбольный клуб "Кривбасс" остался без молодого талантливого вратаря. Игорь Омельченко не хочет играть за клуб и жить в Украине.

В "Кривбассе" подтвердили, что Омельченко сбежал из команды и не вернулся в Украину с тренировочного сбора.

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Игорь Омельченко. Фото: instagram.com/i.omelchenko_

"Кривбасс" пытается вернуть игрока

В опубликованном официальном заявлении по ситуации с 19-летним вратарем "Кривбасс" подтвердил, что игрок покинул расположение команды во время сборов в Словении и отказывается возвращаться в Украину.

Клуб подтвердил, что игрок не вернулся вместе с командой после завершения сборов и отказывается от коммуникации по возвращению.

"Кривбасс" отметил, что Омельченко имеет действующий контракт до лета 2026 года, и призвал его выполнять контрактные обязательства.

Клуб уже проинформировал Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) о ситуации и сотрудничает с соответствующими органами, чтобы вернуть игрока в расположение команды.

Омельченко — воспитанник академии "Кривбасса", дебютировал за первую команду в сезоне 2024/25, проведя три матча в УПЛ, где пропустил четыре гола. Его отказ возвращаться может быть связан с личными обстоятельствами, поскольку ему 19 лет и он не подлежит мобилизации.

Напомним, талантливый украинский футболист не вернулся с командой со сборов, чтобы не жить на родине.

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