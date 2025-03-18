Матчі Кривбасу в УПЛ під загрозою через знищені готелі

Знищений готель в Кривому Розі. Фото: ДСНС

Проведення матчів "Кривбасу" в Українській прем’єр-лізі під питанням. Причина в російських обстрілах Кривого Рогу.

Про це в ефірі YouTube-каналу SportHub Media розповів коментатор UPL.TV Віталій Волочай, передає портал Dynamo.Kiev.ua.

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Яка ситуація в Кривому Розі

За словами Волочая, в місті залишився лише один не постраждалий від обстрілів готель, де можуть базуватися гостьові команди.

Волочай розповів, що в цьому готелі номери на першому та в підвальному поверхах заброньовані на рік уперед. На вищих поверхах наразі знаходитися небезпечно.

Через складну ситуацію з готелями місто наразі не може забезпечити прийом гостьових команд та їх безпеку.

Зазначимо, що в 21-му турі УПЛ в Кривому Розі мав пройти матч між "Кривбасом" і "Лівим Берегом", але через постійні тривоги гру перенесли на невизначений термін.

У "Кривбасі" навіть чути не хочуть про проведення домашніх матчів у іншому, більш безпечному, місті.

Нагадаємо, Анатолій Трубін влітку отримає кілька пропозицій про зміну команди.

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