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Кривбасу складно приймати матчі, бо ЗС РФ знищили готелі в місті

18 березня 2025 00:07
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Матчі Кривбасу в УПЛ під загрозою через знищені готелі
Знищений готель в Кривому Розі. Фото: ДСНС
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Проведення матчів "Кривбасу" в Українській прем’єр-лізі під питанням. Причина в російських обстрілах Кривого Рогу.

Про це в ефірі YouTube-каналу SportHub Media розповів коментатор UPL.TV Віталій Волочай, передає портал Dynamo.Kiev.ua.

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Матч "Кривбасу" в УПЛ. Фото: "Кривбас"

Яка ситуація в Кривому Розі

За словами Волочая, в місті залишився лише один не постраждалий від обстрілів готель, де можуть базуватися гостьові команди.

Волочай розповів, що в цьому готелі номери на першому та в підвальному поверхах заброньовані на рік уперед. На вищих поверхах наразі знаходитися небезпечно.

Через складну ситуацію з готелями місто наразі не може забезпечити прийом гостьових команд та їх безпеку.

Зазначимо, що в 21-му турі УПЛ в Кривому Розі мав пройти матч між "Кривбасом" і "Лівим Берегом", але через постійні тривоги гру перенесли на невизначений термін.

У "Кривбасі" навіть чути не хочуть про проведення домашніх матчів у іншому, більш безпечному, місті.

Нагадаємо, Анатолій Трубін влітку отримає кілька пропозицій про зміну команди.

Руслан Ротань, Юрій Вернидуб та Олег Шандрук можуть змінити команди влітку.

Ротань уже має цікаву пропозицію — яку відому команду може очолити.

Житомирське "Полісся" хотіло підписати основного гравця "Динамо", але Суркіси їм відмовили.

футбол обстріли УПЛ Кривбасс Росія
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