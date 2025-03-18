Матчи Кривбасса в УПЛ под угрозой из-за уничтоженных гостиниц

Уничтоженная гостиница в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Проведение матчей "Кривбасса" в Украинской премьер-лиге под вопросом. Причина в российских обстрелах Кривого Рога.

Об этом в эфире YouTube-канала SportHub Media рассказал комментатор UPL.TV Виталий Волочай, передает портал Dynamo.Kiev.ua.

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Какая ситуация в Кривом Роге

По словам Волочая, в городе остался лишь один не пострадавший от обстрелов отель, где могут базироваться гостевые команды.

Волочай рассказал, что в этой гостинице номера на первом и в подвальном этажах забронированы на год вперед. На более высоких этажах сейчас находиться опасно.

Из-за сложной ситуации с гостиницами город пока не может обеспечить прием гостевых команд и их безопасность.

Отметим, что в 21-м туре УПЛ в Кривом Роге должен был пройти матч между "Кривбассом" и "Левым Берегом", но из-за постоянных тревог игру перенесли на неопределенный срок.

В "Кривбассе" даже слышать не хотят о проведении домашних матчей в другом, более безопасном, городе.

Напомним, Анатолий Трубин летом получит несколько предложений о смене команды.

Руслан Ротань, Юрий Вернидуб и Олег Шандрук могут сменить команды летом.

Ротань уже имеет интересное предложение - какую известную команду может возглавить.

Житомирское "Полесье" хотело подписать основного игрока "Динамо", но Суркисы им отказали.