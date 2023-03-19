Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за Інтер Майамі

Українець став кращим в "Інтері" Маямі всупереч поразці від "Торонто"

Ексгравець "Шахтаря" та чинний захисник збірної України Сергій Кривцов отримав найвищу оцінку серед гравців своєї нової команди "Інтер" Маямі в матчі лізі MSL проти "Торонто".



Про це повідомляє ресурс Sofascore.

32-річний Сергій Кривцов провів на полі всю гру, отримав 7,2 бала, але його команда програла з рахунком 0:2.



Кривцов зробив 3 виноси, 6 перехоплень, 3 відбори, заблокував 1 удар, виграв 3 наземні дуелі з 5, 6 раз втратив м'яч, 1 раз порушив правила, виконав 4 успішні довгі передачі з 6, точність передач – 88% (42/48).



Нагадаємо, це вже друге визнання українця найкращим у поточному сезоні у складі "Інтера" – раніше Сергій отримав найвищу оцінку від футбольних експертів у матчі 1-го туру з Монреалем.

Seguimos desde Toronto 👊 pic.twitter.com/MJES5Me03N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 19, 2023

"Інтер" Маямі наразі посідає 7-е місце з 6 очками після чотирьох турів у Східній конференції MLS. Обидва виїзні матчі команда, яку тренує ексзірка "Манчестер Юнайтед" Філ Невіл, програла. Одним з власників клубу "Інтер" Маямі є Девід Бекхем.



Як ми писали раніше, ветеран українського футболу Сергій Кривцов перейшов із донецького "Шахтаря" в "Інтер" із Маямі. Це найнезвичайніший трансфер зимової кампанії-2023.

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