Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за Інтер Майамі

Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за команду Бекхема
Ексгравець "Шахтаря" та чинний захисник збірної України Сергій Кривцов отримав найвищу оцінку серед гравців своєї нової команди "Інтер" Маямі в матчі лізі MSL проти "Торонто".
Про це повідомляє ресурс Sofascore.
32-річний Сергій Кривцов провів на полі всю гру, отримав 7,2 бала, але його команда програла з рахунком 0:2.
Кривцов зробив 3 виноси, 6 перехоплень, 3 відбори, заблокував 1 удар, виграв 3 наземні дуелі з 5, 6 раз втратив м'яч, 1 раз порушив правила, виконав 4 успішні довгі передачі з 6, точність передач – 88% (42/48).
Нагадаємо, це вже друге визнання українця найкращим у поточному сезоні у складі "Інтера" – раніше Сергій отримав найвищу оцінку від футбольних експертів у матчі 1-го туру з Монреалем.
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Seguimos desde Toronto 👊 pic.twitter.com/MJES5Me03N— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 19, 2023
"Інтер" Маямі наразі посідає 7-е місце з 6 очками після чотирьох турів у Східній конференції MLS. Обидва виїзні матчі команда, яку тренує ексзірка "Манчестер Юнайтед" Філ Невіл, програла. Одним з власників клубу "Інтер" Маямі є Девід Бекхем.
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