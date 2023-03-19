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Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за команду Бекхема

19 березня 2023 23:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за Інтер Майамі
Українець став кращим в "Інтері" Маямі всупереч поразці від "Торонто"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ексгравець "Шахтаря" та чинний захисник збірної України Сергій Кривцов отримав найвищу оцінку серед гравців своєї нової команди "Інтер" Маямі в матчі лізі MSL проти "Торонто".
 
Про це повідомляє ресурс Sofascore.

32-річний Сергій Кривцов провів на полі всю гру, отримав 7,2 бала, але його команда програла з рахунком 0:2.
 
Кривцов зробив 3 виноси, 6 перехоплень, 3 відбори, заблокував 1 удар, виграв 3 наземні дуелі з 5, 6 раз втратив м'яч, 1 раз порушив правила, виконав 4 успішні довгі передачі з 6, точність передач – 88% (42/48).
 
Нагадаємо, це вже друге визнання українця найкращим у поточному сезоні у складі "Інтера" – раніше Сергій отримав найвищу оцінку від футбольних експертів у матчі 1-го туру з Монреалем.

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 "Інтер" Маямі наразі посідає 7-е місце з 6 очками після чотирьох турів у Східній конференції MLS. Обидва виїзні матчі команда, яку тренує ексзірка "Манчестер Юнайтед" Філ Невіл, програла. Одним з власників клубу "Інтер" Маямі є Девід Бекхем.
 
Як ми писали раніше, ветеран українського футболу Сергій Кривцов перейшов із донецького "Шахтаря" в "Інтер" із Маямі. Це найнезвичайніший трансфер зимової кампанії-2023.

Матч 28 туру АПЛ між "Челсі" та "Евертоном" завершився з рахунком 2:2. Українські вболівальники очікували, що на полі стадіону Стемфорд Бридж зійдуться Михайло Мудрик та Віталій Миколенко. Але цього не сталося. 

Французький "Марсель" ухвалив рішення зберегти у складі півзахисника збірної України Руслана Маліновського. У клубі задоволені прогресом футболіста.

 

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