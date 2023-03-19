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Кривцов получил самую высокую оценку в игре за команду Бекхэма

19 марта 2023 23:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кривцов получил самую высокую оценку в игре за Интер Майами
Украинец стал лучшим в "Интере" Майами вопреки поражению от "Торонто"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эксигровщик "Шахтера" и действующий защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил самую высокую оценку среди игроков своей новой команды "Интер" Майами в матче лиги MSL против "Торонто".

Об этом сообщает ресурс Sofascore.

32-летний Сергей Кривцов провел на поле всю игру, получил 7,2 балла, но его команда проиграла со счетом 0:2.

Кривцов сделал 3 выноса, 6 перехватов, 3 отбора, заблокировал 1 удар, выиграл 3 наземные дуэли с 5, 6 раз потерял мяч, 1 раз нарушил правила, выполнил 4 успешные длинные передачи из 6, точность передач – 88% (42/ 48).

Напомним, это уже второе признание украинца лучшим в текущем сезоне в составе "Интера" – ранее Сергей получил самую высокую оценку от футбольных экспертов в матче 1-го тура с Монреалем.

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"Интер" Майами занимает 7-е место с 6 очками после четырех туров в Восточной конференции MLS. Оба выездных матча команда, которую тренирует эксзвезда "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл, проиграла. Одним из владельцев клуба "Интер" Майами является Дэвид Бекхэм.

Как мы писали ранее, ветеран украинского футбола Сергей Кривцов перешел из донецкого "Шахтера" в "Интер" из Майами. Это самый необычный трансфер зимней кампании-2023.

Матч 28 тура АПЛ между "Челси" и "Эвертоном" завершился со счетом 2:2. Украинские болельщики ожидали, что на поле стадиона Стемфорд Бридж сойдутся Михаил Мудрик и Виталий Миколенко. Но этого не вышло.

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