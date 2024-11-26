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Крупський відповів на чутки про інтерес Динамо та клубу MLS

26 листопада 2024 14:32
Станіслав Костюк - Редактор
Крупський відповів на запитання про інтерес Динамо та переїзд до США
Ілля Крупський у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник полтавської "Ворскли" та молодіжної збірної України Ілля Крупський прокоментував чутки про трансфер до іншої команди. На гравця претендують одразу два відомі клуби.

Крупський зізнався, що мріє зіграти у Лізі чемпіонів, повідомляє Legioners UA.

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Ілля Крупський
Ілля Крупський у футболці "Ворскли". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Що Крупський сказав про трансфер

Минулого літа гравцем цікавилося "Полісся", але житомирський клуб відмовився платити суму, яку за гравця запросила "Ворскла". Зараз, коли захисником цікавиться ще більше клубів, полтавці майже не мають шансів зберегти Крупського. Проте сам Ілля заявляє, що не готовий обговорювати чутки та зосереджений виключно на виступі за свою команду.

Крупський мріє дебютувати у складі дорослої збірної України, а також хоче взяти участь у єврокубкових матчах. Захисник "Ворскли" натякнув, що має намір розвиватися та виконати задумане. Проте наразі він готується у складі полтавської команди до поєдинків в УПЛ. Решту питань має вирішити клуб.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров припустився серйозної помилки — Віктор Леоненко все пояснив.

Наставник житомирського "Полісся" мало не побився із суддею під час матчу своєї команди.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Ворскла Ілля Крупський

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