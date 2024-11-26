Крупський відповів на запитання про інтерес Динамо та переїзд до США

Ілля Крупський у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Захисник полтавської "Ворскли" та молодіжної збірної України Ілля Крупський прокоментував чутки про трансфер до іншої команди. На гравця претендують одразу два відомі клуби.

Крупський зізнався, що мріє зіграти у Лізі чемпіонів, повідомляє Legioners UA.

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Ілля Крупський у футболці "Ворскли". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Що Крупський сказав про трансфер

Минулого літа гравцем цікавилося "Полісся", але житомирський клуб відмовився платити суму, яку за гравця запросила "Ворскла". Зараз, коли захисником цікавиться ще більше клубів, полтавці майже не мають шансів зберегти Крупського. Проте сам Ілля заявляє, що не готовий обговорювати чутки та зосереджений виключно на виступі за свою команду.

Крупський мріє дебютувати у складі дорослої збірної України, а також хоче взяти участь у єврокубкових матчах. Захисник "Ворскли" натякнув, що має намір розвиватися та виконати задумане. Проте наразі він готується у складі полтавської команди до поєдинків в УПЛ. Решту питань має вирішити клуб.

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