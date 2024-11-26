Крупский ответил на вопрос об интересе Динамо и переезде в США

Илья Крупский в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Защитник полтавской "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский прокомментировал слухи о трансфере в другую команду. На игрока претендуют сразу два известных клуба.

Крупский признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов, сообщает Legioners UA.

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Илья Крупский в футболке "Ворсклы". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Что Крупский сказал о трансфере

Прошлым летом игроком интересовалось "Полесье", но житомирский клуб отказался платить сумму, которую за игрока запросила "Ворскла". Сейчас, когда защитником интересуется еще больше клубов, у полтавчан почти нет шансов сохранить Крупского. Однако сам Илья заявляет, что не готов обсуждать слухи и сосредоточен исключительно на выступлении за свою нынешнюю команду.

Крупский мечтает дебютировать в составе взрослой сборной Украины, а также хочет принять участие в еврокубковых матчах. Защитник "Ворсклы" намекнул, что намерен развиваться и выполнить задуманное. Однако в настоящее время он готовится в составе полтавской команды к поединкам в УПЛ. Остальные вопросы должен решить клуб.

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