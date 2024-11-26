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Крупский ответил на слухи об интересе Динамо и клуба MLS

26 ноября 2024 14:32
Станислав Костюк - Редактор
Крупский ответил на вопрос об интересе Динамо и переезде в США
Илья Крупский в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник полтавской "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский прокомментировал слухи о трансфере в другую команду. На игрока претендуют сразу два известных клуба.

Крупский признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов, сообщает Legioners UA

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Воспитанника запорожского "Металлурга" Илья Крупский заслужил статус одного из лучших молодых защитников чемпионата Украины. Успешная игра футболиста за "Ворсклу" привлекла к нему внимание со стороны киевского "Динамо" и "Нью Ингленд Революшн" из MLS. 

Илья Крупский
Илья Крупский в футболке "Ворсклы". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Что Крупский сказал о трансфере 

Прошлым летом игроком интересовалось "Полесье", но житомирский клуб отказался платить сумму, которую за игрока запросила "Ворскла". Сейчас, когда защитником интересуется еще больше клубов, у полтавчан почти нет шансов сохранить Крупского. Однако сам Илья заявляет, что не готов обсуждать слухи и сосредоточен исключительно на выступлении за свою нынешнюю команду. 

Крупский мечтает дебютировать в составе взрослой сборной Украины, а также хочет принять участие в еврокубковых матчах. Защитник "Ворсклы" намекнул, что намерен развиваться и выполнить задуманное. Однако в настоящее время он готовится в составе полтавской команды к поединкам в УПЛ. Остальные вопросы должен решить клуб. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров допустил серьезную ошибку — Виктор Леоненко все объяснил. 

Наставник житомирского "Полесья" чуть не подрался с судьей во время матча своей команды. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик может начать следующий сезон в одной из лучших команд Европы. 

Девушка игрока "Динамо" объяснила, как относится к слухам о романах с другими футболистами. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Ворскла Илья Крупский

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