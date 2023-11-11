Кубок Одеської області з ММА зібрав понад 100 учасників

Кубок Одеської області з ММА. Фото: Надія Дев'ятіна

Масштабний турнір відкритий Кубок Одеської області з ММА відбувся у Спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Участь у змаганнях взяли понад 100 учасників з Одещини та Миколаївщини.

Подробиці турніру в матеріалі Новини.LIVE

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Організатором заходу виступила Федерація ММА в Одеській області, а партнером громадська організація "Вільні та Вірні".

"У пріоритеті підтягнути молод, зробити ще більшою кількість учасників. Ми зробили промоушн разом з президентом Федерації кікбоксингу К1 Валентином Федоровим OFC, щоб дати розвиток та можливість дітям, які зростають виступати на більш високому рівні та заробляти, підіймати рейтинг та можливо спробувати себе в UFC", – розповів президент Федерації ММА в Одеській області Олександр Гордієнко.

Мати та тренерка Демидової. Фото: Надія Дев'ятіна

Почесними гостями змагань стали віцепрезидент Федерації ММА в Одеській області Дмитро Попович, начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач, головний тренер з ММА в Одеській області Руслан Гасанов, президент Федерації ММА в Миколаївській області Андрій Мавродієв та радник президента Федерації ММА в Одеській області Олександр Прищепа.

Почесні гості турніру. Фото: Надія Дев'ятіна

Також серед гостей були президент Асоціації олімпійських видів боротьби в Одеській області Трифон Антов, президент Федерації Mix Fight в Україні Євген Степанюк, віцепрезидент Федерації ММА в Одеській області, голова БФ "Дбайливе серце" Сергій Кущинський, головний тренер збірної Одеської області з боксу Володимир Осипчук, голова ФСТ "Спартак" в Одеській області Анатолій Бєлєв та президент ФК "Малиновськ" Анатолій Коломієць.

В октагон виходили чемпіони світу

Були представлені різні категорії від 10 років до дорослих бійців. Серед учасників були такі титуловані спортсменки, як чемпіонка світу Альбіна Демідова, срібна призерка чемпіонату світу Любов Карауш та ще одна призерка світу Дарина Садич.

Альбіна Демидова перемагає. Фото: Надія Дев'ятіна

На цих змаганнях відбувався відбір на Кубок України, а також було проанонсовано про потужний вечір професійного ММА та кікбоксингу К1 "Сталева битва", який заплановано на 9 грудня.

Нагадаємо, що Федерації ММА, боксу та кікбоксингу К1 регулярно проводять декомпресію для військових.

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