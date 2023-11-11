Кубок Одесской области по ММА собрал более 100 участников

Кубок Одесской области по ММА. Фото: Надежда Девятина

Масштабный турнир открытый Кубок Одесской области по ММА состоялся в Спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Участие в соревнованиях приняли более 100 участников из Одесской и Николаевской областей.

Подробности турнира в материале Новини.LIVE.

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"В приоритете подтянуть молодой человек, сделать еще большее количество участников. Мы сделали промоушн вместе с президентом Федерации кикбоксинга К1 Валентином Федоровым OFC, чтобы дать развитие и возможность детям, которые растут выступать на более высоком уровне и зарабатывать, поднимать рейтинг и возможно попробовать себя в UFC ", — рассказал президент Федерации ММА в Одесской области Александр Гордиенко.

Мать и тренер Демидовой. Фото: Надежда Девятина

Почетными гостями соревнований стали вице-президент Федерации ММА в Одесской области Дмитрий Попович, начальник управления физической культуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач, главный тренер по ММА в Одесской области Руслан Гасанов, президент Федерации ММА в Николаевской области Андрей Мавродиев и советник президента Федерации ММА в Одесской области Александр Прищепа.

Почетные гости турнира. Фото: Надежда Девятина

Также среди гостей были президент Ассоциации олимпийских видов борьбы в Одесской области Трифон Антов, президент Федерации Mix Fight в Украине Евгений Степанюк, вице-президент Федерации ММА в Одесской области, глава БФ "Заботливое сердце" Сергей Кущинский, главный тренер сборной Одесской области по боксу Владимир Осипчук, глава ФСО "Спартак" в Одесской области Анатолий Белев и президент ФК "Малиновск" Анатолий Коломиец.

В октагон выходили чемпионы мира

Были представлены разные категории от 10 лет до взрослых бойцов. Среди участников были такие титулованные спортсменки, как чемпионка мира Альбина Демидова, серебряный призер чемпионата мира Любовь Карауш и еще один призер мира Дарья Садич.

Альбина Демидова побеждает. Фото: Надежда Девятина

На этих соревнованиях проходил отбор на Кубок Украины, а также был проанонсирован мощный вечер профессионального ММА и кикбоксинга К1 "Стальная битва", который запланирован на 9 декабря.

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