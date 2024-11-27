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Кулеба назвав гравців Динамо, яких вважає лідерами команди

27 листопада 2024 14:19
Станіслав Костюк - Редактор
Кулеба назвав найкращих гравців у складі Динамо
Дмитро Кулеба відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував гру київського "Динамо" цього сезону. Дипломат давно є шанувальником столичної команди.

Кулеба назвав прізвища футболістів, гра яких йому подобається, в інтерв'ю YouTube-проєкту "Пряма червона".

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Дмитро Кулеба любить футбол і є давнім шанувальником київського "Динамо". Він продовжує дивитись матчі команди Олександра Шовковського, яка готується набрати перші бали у Лізі Європи.

Що Кулеба сказав про "Динамо"

У попередньому єврокубковому матчі "біло-сині" програли "Ференцварошу" з рахунком 0:4. Український дипломат дивився той поєдинок разом зі своєю дружиною та пояснював їй, за ким у "Динамо" варто персонально спостерігати.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко подає кутовий. Фото: пресслужба "Динамо"

Дмитро Кулеба зізнався, що йому подобається гра Миколи Шапаренка. На думку дипломата, півзахиснику не вистачає стабільності, проте у своїй найкращій формі цей футболіст здатний багато на що.

"Ванат теж хороший гравець. Створює гостроту в атаці. Але мені здається, їм усім зараз не вистачає, не те щоб характеру, вони хочуть, але не вистачає якоїсь футбольної дорослості. Не фізичної, а саме футбольної", — пояснив Кулеба.

Нагадаємо, вже у четвер "Динамо" зіграє із чеською "Вікторією" у п'ятому турі Ліги Європи. Команда Шовковського досі не забила жодного гола у турнірі.

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А воротар збірної України Андрій Лунін може знову замінити Тібо Куртуа в основі мадридського "Реалу".

Дмитро Кулеба спорт футбол Динамо Микола Шапаренко Владислав Ванат

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14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

14:30 На АЗС в Україні зросли зарплати — в чому причина

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Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

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