Кулеба назвал лучших игроков в составе Динамо

Дмитрий Кулеба отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал игру киевского "Динамо" в этом сезоне. Дипломат давно является поклонником столичной команды.

Кулеба назвал фамилии футболистов, игра которых ему нравится, в интервью YouTube-проекту "Пряма червона".

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Дмитрий Кулеба любит футбол и является давним поклонником киевского "Динамо". Он продолжает смотреть матчи команды Александра Шовковского, которая готовится набрать первые баллы в Лиге Европы.

Что Кулеба сказал о "Динамо"

В предыдущем еврокубковом матче "бело-синие" проиграли "Ференцварошу" со счетом 0:4. Украинский дипломат смотрел тот поединок вместе со своей женой и объяснял ей, за кем в "Динамо" стоит персонально наблюдать.

Николай Шапаренко подает угловой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Дмитрий Кулеба признался, что ему нравится игра Николая Шапаренко. По мнению дипломата, полузащитнику не хватает стабильности, однако в своей лучшей форме этот футболист способен на многое.

"Ванат тоже хороший игрок. Создает остроту в атаке. Но мне кажется, им всем сейчас не хватает, не то чтобы характера, они хотят, но не хватает какой-то футбольной взрослости. Не физической, а именно футбольной", — объяснил Кулеба.

Напомним, уже в четверг "Динамо" сыграет с чешской "Викторией" в пятом туре Лиги Европы. Команда Шовковского до сих пор не забила ни одного гола в турнире.

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