Куртуа підтримує Луніна у Реалі – у українця наразі складна ситуація

Куртуа розповів, чи є у них з Луніним конфлікт
У мадридському "Реалі" попри хорошу гру українського голкіпера Андрія Луніна досі основним воротарем залишається Тібо Куртуа. Бельгієць у зв’язку з цією ситуацією намагається підтримати конкурента.
Портал Madrid Zone опублікував коментар Куртуа щодо конкуренції з Луніним.
Куртуа підтримує Луніна
Основний голкіпер "Реала" розповів, що у них в команді між воротарями дуже хороші стосунки.
Наразі Куртуа намагається допомагати Луніну, що мотивує Андрія стати кращим через важкі тренування.
"Між нами склалися чудові стосунки, і я докладаю багато зусиль, щоб підтримати його. Це стимулює його ставати ще кращим, оскільки він завжди наполегливо працює на тренуваннях.
Я прагну допомагати всім воротарям у нашій команді. Розумію, що для Андрія ситуація може бути складною, але я завжди готовий підтримати його в будь-який спосіб", — сказав Куртуа.
Цього сезону Лунін зіграв лише в двох матчах після того як пошкодження отримав Куртуа. В Лізі чемпіонів українець пропустив з пенальті в матчі з "Ліллем", а в Ла-Лізі він провів сухий матч проти "Вільярреала".
Нагадаємо, раніше власник "Динамо" Ігор Суркіс розповів, скільки ще залишатиметься у футболі.
Донецький "Шахтар" лихорадить у цьому сезону і тому клуб може змінити головного тренера Маріно Пушича.
Легенди київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після свого конфлікту.
Читайте Новини.LIVE!