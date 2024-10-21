Куртуа підтримує Луніна у Реалі – у українця наразі складна ситуація

Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

У мадридському "Реалі" попри хорошу гру українського голкіпера Андрія Луніна досі основним воротарем залишається Тібо Куртуа. Бельгієць у зв’язку з цією ситуацією намагається підтримати конкурента.

Портал Madrid Zone опублікував коментар Куртуа щодо конкуренції з Луніним.

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Куртуа підтримує Луніна

Основний голкіпер "Реала" розповів, що у них в команді між воротарями дуже хороші стосунки.

Наразі Куртуа намагається допомагати Луніну, що мотивує Андрія стати кращим через важкі тренування.

Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Susana Vera

"Між нами склалися чудові стосунки, і я докладаю багато зусиль, щоб підтримати його. Це стимулює його ставати ще кращим, оскільки він завжди наполегливо працює на тренуваннях.

Я прагну допомагати всім воротарям у нашій команді. Розумію, що для Андрія ситуація може бути складною, але я завжди готовий підтримати його в будь-який спосіб", — сказав Куртуа.

Цього сезону Лунін зіграв лише в двох матчах після того як пошкодження отримав Куртуа. В Лізі чемпіонів українець пропустив з пенальті в матчі з "Ліллем", а в Ла-Лізі він провів сухий матч проти "Вільярреала".

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