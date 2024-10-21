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Куртуа розповів, чи є у них з Луніним конфлікт

21 жовтня 2024 19:42
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Куртуа підтримує Луніна у Реалі – у українця наразі складна ситуація
Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У мадридському "Реалі" попри хорошу гру українського голкіпера Андрія Луніна досі основним воротарем залишається Тібо Куртуа. Бельгієць у зв’язку з цією ситуацією намагається підтримати конкурента.

Портал Madrid Zone опублікував коментар Куртуа щодо конкуренції з Луніним.

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Андрій Лунін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа підтримує Луніна

Основний голкіпер "Реала" розповів, що у них в команді між воротарями дуже хороші стосунки.

Наразі Куртуа намагається допомагати Луніну, що мотивує Андрія стати кращим через важкі тренування.

Тибо Куртуа
Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Susana Vera

"Між нами склалися чудові стосунки, і я докладаю багато зусиль, щоб підтримати його. Це стимулює його ставати ще кращим, оскільки він завжди наполегливо працює на тренуваннях.

Я прагну допомагати всім воротарям у нашій команді. Розумію, що для Андрія ситуація може бути складною, але я завжди готовий підтримати його в будь-який спосіб", — сказав Куртуа.

Цього сезону Лунін зіграв лише в двох матчах після того як пошкодження отримав Куртуа. В Лізі чемпіонів українець пропустив з пенальті в матчі з "Ліллем", а в Ла-Лізі він провів сухий матч проти "Вільярреала".

Нагадаємо, раніше власник "Динамо" Ігор Суркіс розповів, скільки ще залишатиметься у футболі.

Донецький "Шахтар" лихорадить у цьому сезону і тому клуб може змінити головного тренера Маріно Пушича.

Легенди київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після свого конфлікту.

українські легіонери (футбол) Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга Тібо Куртуа

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