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Куртуа рассказал, есть ли у них с Луниным конфликт

21 октября 2024 19:42
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Куртуа поддерживает Лунина в Реале – у украинца сейчас сложная ситуация
Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В мадридском "Реале", несмотря на хорошую игру украинского голкипера Андрея Лунина, до сих пор основным вратарем остается Тибо Куртуа. Бельгиец из-за этого пытается поддержать конкурента.

Портал Madrid Zone опубликовал комментарий Куртуа о конкуренции с Луниным.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа поддерживает Лунина

Основной голкипер "Реала" рассказал, что у них в команде между вратарями очень хорошие отношения.

Сейчас Куртуа пытается помогать Лунину, что мотивирует Андрея стать лучше благодаря тяжелым тренировкам.

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Susana Vera

"Между нами сложились отличные отношения, и я прилагаю много усилий, чтобы поддержать его. Это стимулирует его становиться еще лучше, поскольку он всегда упорно работает на тренировках.

Я стараюсь помогать всем вратарям в нашей команде. Понимаю, что для Андрея ситуация может быть сложной, но я всегда готов поддержать его любым способом", — сказал Куртуа.

В этом сезоне Лунин сыграл лишь в двух матчах после того, как повреждения получил Куртуа. В Лиге чемпионов украинец пропустил с пенальти в матче с "Лиллем", а в Ла Лиге он провел сухой матч против "Вильярреала".

Напомним, ранее владелец "Динамо" Игорь Суркис рассказал, сколько еще будет оставаться в футболе.

Донецкий "Шахтер" лихорадит в текущем сезоне и поэтому клуб может сменить главного тренера Марино Пушича.

Легенды киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев впервые встретились после своего конфликта.

украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид Андрей Лунин Испанская Ла Лига Тибо Куртуа

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