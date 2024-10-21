Куртуа поддерживает Лунина в Реале – у украинца сейчас сложная ситуация

Куртуа рассказал, есть ли у них с Луниным конфликт
В мадридском "Реале", несмотря на хорошую игру украинского голкипера Андрея Лунина, до сих пор основным вратарем остается Тибо Куртуа. Бельгиец из-за этого пытается поддержать конкурента.
Портал Madrid Zone опубликовал комментарий Куртуа о конкуренции с Луниным.
Куртуа поддерживает Лунина
Основной голкипер "Реала" рассказал, что у них в команде между вратарями очень хорошие отношения.
Сейчас Куртуа пытается помогать Лунину, что мотивирует Андрея стать лучше благодаря тяжелым тренировкам.
"Между нами сложились отличные отношения, и я прилагаю много усилий, чтобы поддержать его. Это стимулирует его становиться еще лучше, поскольку он всегда упорно работает на тренировках.
Я стараюсь помогать всем вратарям в нашей команде. Понимаю, что для Андрея ситуация может быть сложной, но я всегда готов поддержать его любым способом", — сказал Куртуа.
В этом сезоне Лунин сыграл лишь в двух матчах после того, как повреждения получил Куртуа. В Лиге чемпионов украинец пропустил с пенальти в матче с "Лиллем", а в Ла Лиге он провел сухой матч против "Вильярреала".
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