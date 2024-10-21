Куртуа поддерживает Лунина в Реале – у украинца сейчас сложная ситуация

Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

В мадридском "Реале", несмотря на хорошую игру украинского голкипера Андрея Лунина, до сих пор основным вратарем остается Тибо Куртуа. Бельгиец из-за этого пытается поддержать конкурента.

Портал Madrid Zone опубликовал комментарий Куртуа о конкуренции с Луниным.

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Куртуа поддерживает Лунина

Основной голкипер "Реала" рассказал, что у них в команде между вратарями очень хорошие отношения.

Сейчас Куртуа пытается помогать Лунину, что мотивирует Андрея стать лучше благодаря тяжелым тренировкам.

Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Susana Vera

"Между нами сложились отличные отношения, и я прилагаю много усилий, чтобы поддержать его. Это стимулирует его становиться еще лучше, поскольку он всегда упорно работает на тренировках.

Я стараюсь помогать всем вратарям в нашей команде. Понимаю, что для Андрея ситуация может быть сложной, но я всегда готов поддержать его любым способом", — сказал Куртуа.

В этом сезоне Лунин сыграл лишь в двух матчах после того, как повреждения получил Куртуа. В Лиге чемпионов украинец пропустил с пенальти в матче с "Лиллем", а в Ла Лиге он провел сухой матч против "Вильярреала".

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