Україна
Кварцяний здивував вибором найкращого гравця України з Ісландією

Кварцяний здивував вибором найкращого гравця України з Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 18:01
Оновлено: 17:45
Не Трубін — Кварцяний назвав найкращих гравців збірної України
Ілля Забарний із партнерами по збірній України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України в непростому матчі з Ісландією забезпечила собі вихід у стикові матчі відбору на Кубок Світу. Підопічні Сергія Реброва дізнаються свого наступного суперника в грудні.

Тренер Віталій Кварцяний пояснив, що його приємно здивувало в грі "синьо-жовтих", повідомляє Sport.ua.


Читайте також:

Український тренер Віталій Кварцяний побував на матчі національної команди у Варшаві. Він заявив, що вірив у вдалий результат протистояння й хотів на власні очі побачити гру "синьо-жовтих".

Александр Зубков
Олександр Зубков забиває гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Кварцяний вважає, що Сергій Ребров обрав правильну тактику, коли виставив на попередній поєдинок із Францією наполовину резервний склад. Завдяки цьому основними футболісти збірної України зберегли сили на вирішальний матч відбору на ЧС-2026.

Кого Кварцяний виділив у збірній України

Екснаставник "Волині" відзначив майстерність голкіпера Анатолія Трубіна, але заявив, що вважає найкращими інших футболістів. Віталій Кварцяний заявив, що захисник Ілля Забарний є лідером "синьо-жовтих", який визначає її гру в обороні. Також тренер виділив Миколу Матвієнка, Віктора Циганкова та Івана Калюжного. Також Кварцяний вірить у те, що українці зможуть перемогти в стикових матчах.

"У нас уже є вдалий досвід таких протистоянь, коли ми обіграли Боснію і ту ж Ісландію. Тому я з оптимізмом очікую на весняні матчі "синьо-жовтих" за право потрапити на Мундіаль", — заявив Кварцяний.

Стикові поєдинки відбору на ЧС-2026 відбудуться в березні 2026 року.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка звернулася з пропозицією до одного з футболістів збірної України.

Президент УАФ Андрій Шевченко назвав вирішальний фактор, який допоміг "синьо-жовтим" досягти успіху.

А наставник збірної Ісландії не став шукати виправдань після поразок у Варшаві.

спорт футбол Збірна України з футболу Ілля Забарний ЧС-2026 з футболу Віталій Кварцяний
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
