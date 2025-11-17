Не Трубин — Кварцяный назвал лучших игроков сборной Украины

Илья Забарный с партнерами по сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины в непростом матче с Исландией обеспечила себе выход в стыковые матчи отбора на Кубок Мира. Подопечные Сергея Реброва узнают своего следующего соперника в декабре.

Тренер Виталий Кварцяный объяснил, что его приятно удивило в игре "сине-желтых", сообщает Sport.ua.

Украинский тренер Виталий Кварцяный побывал на матче национальной команды в Варшаве. Он заявил, что верил в удачный исход противостояния и хотел собственными глазами увидеть игру "сине-желтых".

Александр Зубков забивает гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Кварцяный считает, что Сергей Ребров избрал правильную тактику, когда выставил на предыдущий поединок с Францией наполовину резервный состав. Благодаря этому основными футболисты сборной Украины сохранили силы на решающий матч отбора на ЧМ-2026.

Кого Кварцяный выделил в сборной Украины

Экс-наставник "Волыни" отметил мастерство голкипера Анатолия Трубина, но заявил, что считает лучшими других футболистов. Виталий Кварцяный заявил, что защитник Илья Забарный является лидером "сине-желтых", который определяет ее игру в обороне. Также тренер выделил Николая Матвиенко, Виктора Цыганкова и Ивана Калюжного. Также Кварцяный верит в то, что украинцы смогут победить в стыковых матчах.

"У нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи "сине-желтых" за право попасть на Мундиаль", — заявил Кварцяный.

Стыковые поединки отбора на ЧМ-2026 состоятся в марте 2026 года.

А наставник сборной Исландии не стал искать оправданий после поражений в Варшаве.