Ла Ліга дала оцінку грі Луніна проти Атлетіко

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетико" український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив один м'яч, але був одним із найкращих гравців на полі. Тому його відзначила навіть Ла Ліга.

Офіційні сторінки Ла Ліги у позитивному руслі висловилися про українця.

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FT: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid



Atleti strike at death to earn away draw в Madrid Derby! #LALIGATV pic.twitter.com/UX2Cj6RB0P — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 4, 2024

Грою Луніна захоплюються

Лунін у цьому матчі неодноразово рятував команду, але були два моменти, де його сейви дивом зберегли ворота "сухими". Коли Лунін пропустив гол, то це не була його провина.

Ла Ліга у соцмережах назвала гру українця видатною.

"Лунін був абсолютно видатною людиною. Він зарекомендував себе", — написали в Ла Лізі.

Зазначимо, що цього сезону Лунін у 15 матчах за "Реал" у всіх турнірах пропустив 13 голів і ще провів шість сухих ігор.

Мадридці зараз лідирують у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи на два очки каталонську "Жирону".

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