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Ла Ліга дала оцінку грі Луніна проти Атлетіко

5 лютого 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Ла Ліга дала оцінку грі Луніна проти Атлетіко
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетико" український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив один м'яч, але був одним із найкращих гравців на полі. Тому його відзначила навіть Ла Ліга.

Офіційні сторінки Ла Ліги у позитивному руслі висловилися про українця.

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Мадридський "Реал" у дербі з "Атлетіко" вів у рахунку більшу частину матчу, але пропустив м'яч у доданий час.

Грою Луніна захоплюються

Лунін у цьому матчі неодноразово рятував команду, але були два моменти, де його сейви дивом зберегли ворота "сухими". Коли Лунін пропустив гол, то це не була його провина.

Ла Ліга у соцмережах назвала гру українця видатною.

"Лунін був абсолютно видатною людиною. Він зарекомендував себе", — написали в Ла Лізі.

Зазначимо, що цього сезону Лунін у 15 матчах за "Реал" у всіх турнірах пропустив 13 голів і ще провів шість сухих ігор.

Мадридці зараз лідирують у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи на два очки каталонську "Жирону".

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безплатно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Атлетико Мадрид
українські легіонери (футбол)

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