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Ла Лига дала оценку игре Лунина против Атлетико

5 февраля 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Ла Лига дала оценку игре Лунина против Атлетико
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

В матче 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил один мяч, но был одним из лучших игроков на поле. Поэтому его отметила даже Ла Лига.

Официальные страницы Ла Лиги в позитивном русле высказались об украинце.

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Игрой Лунина восхищаются

Лунин в прошедшем матче неоднократно спасал команду, но было два момента где его сейвы чудом сохранили ворота "сухими". Когда Лунин пропустил гол, то это была не его вина.

Ла Лига в соцсетях назвала игру украинца выдающейся.

"Лунин был совершенно выдающимся человеком. Он зарекомендовал себя", — написали в Ла Лиге.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах пропустил 13 голов и еще провел шесть сухих игр.

Мадридцы на текущий момент лидируют в чемпионате Испании, опережая на два очка каталонскую "Жирону".

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик ответил на критику болельщикам команды. Украинец предложил фанатам интересный спор.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Атлетико Мадрид
украинские легионеры (футбол)

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