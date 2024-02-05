Ла Лига дала оценку игре Лунина против Атлетико

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В матче 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил один мяч, но был одним из лучших игроков на поле. Поэтому его отметила даже Ла Лига.

Официальные страницы Ла Лиги в позитивном русле высказались об украинце.

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FT: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid



Atleti strike at the death to earn an away draw in the Madrid Derby!#LALIGATV pic.twitter.com/UX2Cj6RB0P — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 4, 2024

Игрой Лунина восхищаются

Лунин в прошедшем матче неоднократно спасал команду, но было два момента где его сейвы чудом сохранили ворота "сухими". Когда Лунин пропустил гол, то это была не его вина.

Ла Лига в соцсетях назвала игру украинца выдающейся.

"Лунин был совершенно выдающимся человеком. Он зарекомендовал себя", — написали в Ла Лиге.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах пропустил 13 голов и еще провел шесть сухих игр.

Мадридцы на текущий момент лидируют в чемпионате Испании, опережая на два очка каталонскую "Жирону".

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