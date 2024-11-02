Леброн Джеймс підтримав Харріс і виступив проти Трампа

Леброн Джеймс. Фото: instagram.com/kingjames/

Один із найкращих баскетболістів в історії Леброн Джеймс публічно закликав голосувати на президентських виборах у США за Камалу Гарріс. Зірка проти політики Дональда Трампа.

Про підтримку Гарріс Леброн заявив у тиждень виборів президента США. Слова зіркового гравця навів портал Fadeaway World.

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Зірковий 29-річний баскетболіст у тиждень виборів у США перервав своє мовчання, щоб підтримати Гарріс.

Рішення підтримати Гарріс Джеймс пов'язує зі своєю донькою, дружиною, мамою та їхніми правами як жінок. Баскетболіст не вірить у майбутнє, яке пропонує Трамп.

"Це майбутнє моїх дітей та моє бачення нашої країни. Я відчуваю, що така підтримка — правильний вибір. Ви ж мене знаєте, я б ніколи не обрав інший шлях", — сказав Джеймс.

Свою заяву Леброн зробив після того, як Трамп сказав, що не є його шанувальником. При цьому Джеймс критикував політика ще в першу його каденцію в Білому домі.

Зазначимо, що вибори у США відбудуться 5 листопада. Поки що шанси Гарріс і Трампа оцінюються як рівні.

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