Леброн Джеймс поддержал Харрис и выступил против Трампа

Леброн Джеймс. Фото: instagram.com/kingjames/

Один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс публично призвал голосовать на президентских выборах в США за Камалу Харрис. Звезда против политики Дональда Трампа.

О поддержке Харрис Леброн заявил в неделю выборов президента США. Слова звездного игрока привел портал Fadeaway World.

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Звездный 29-летний баскетболист в неделю выборов в США прервал свое молчание, чтобы поддержать Харрис.

Решение поддержать Харрис Джеймс связывает со своей дочерью, женой, мамой и их правами как женщин. Баскетболист не верит в будущее, которое предлагает Трамп.

"Это будущее моих детей и мое видение нашей страны. Я чувствую, что такая поддержка — правильный выбор.

Вы же меня знаете, я бы никогда не выбрал другой путь", — сказал Джеймс.

Свое заявление Леброн сделал после того, как Трамп сказал, что не является его поклонником. При этом Джеймс критиковал политика еще в его первую каденцию в Белом доме.

Отметим, что выборы в США пройдут 5 ноября. Пока шансы Харрис и Трампа оцениваются как равные.

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