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Ледь не побились — Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів

12 лютого 2025 12:05
Олексій Паламарчук - Редактор
Берінчик та Девіс влаштували феєричну битву поглядів — відео
Денис Берінчик та Кішон Девіс. Фото: instagram.com/trboxeo
Олексій Паламарчук - Редактор

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик проведе перший захист свого титулу. Бій з американцем Кішоном Девісом відбудеться в ніч проти 15 лютого. 

Напередодні бою Берінчик та Девіс влаштували першу битву поглядів, повідомляє Top Rank

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Вона розпочиналася, здавалося б, у цілком дружній атмосфері. Але згодом ледве не переросла у бійку. 

Берінчик проти Девіса 

Зустріч бійців відбулася на оглядовому майданчику One World Observatory в Нью-Йорку.

Битва поглядів вийшла неспокійною. Спочатку боксери один одному посміхались, але американець почав провокувати українця. Наприклад, намагався забрати його пояс.

Крім того, Девіс дав кілька обіцянок щодо майбутнього бою, які були не надто цензурними. 

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик вперше проведе захист свого титулу в ніч проти 15 лютого.

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