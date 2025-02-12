Берінчик та Девіс влаштували феєричну битву поглядів — відео

Ледь не побились — Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик проведе перший захист свого титулу. Бій з американцем Кішоном Девісом відбудеться в ніч проти 15 лютого.
Напередодні бою Берінчик та Девіс влаштували першу битву поглядів, повідомляє Top Rank.
Вона розпочиналася, здавалося б, у цілком дружній атмосфері. Але згодом ледве не переросла у бійку.
THINGS ARE HEATING UP 🔥— Top Rank Boxing (@trboxing) February 11, 2025
Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ
Берінчик проти Девіса
Зустріч бійців відбулася на оглядовому майданчику One World Observatory в Нью-Йорку.
Битва поглядів вийшла неспокійною. Спочатку боксери один одному посміхались, але американець почав провокувати українця. Наприклад, намагався забрати його пояс.
Крім того, Девіс дав кілька обіцянок щодо майбутнього бою, які були не надто цензурними.
Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик вперше проведе захист свого титулу в ніч проти 15 лютого.
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