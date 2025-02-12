Берінчик та Девіс влаштували феєричну битву поглядів — відео

Денис Берінчик та Кішон Девіс. Фото: instagram.com/trboxeo

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик проведе перший захист свого титулу. Бій з американцем Кішоном Девісом відбудеться в ніч проти 15 лютого.

Напередодні бою Берінчик та Девіс влаштували першу битву поглядів, повідомляє Top Rank.

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Вона розпочиналася, здавалося б, у цілком дружній атмосфері. Але згодом ледве не переросла у бійку.

THINGS ARE HEATING UP 🔥



Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ — Top Rank Boxing (@trboxing) February 11, 2025

Берінчик проти Девіса

Зустріч бійців відбулася на оглядовому майданчику One World Observatory в Нью-Йорку.

Битва поглядів вийшла неспокійною. Спочатку боксери один одному посміхались, але американець почав провокувати українця. Наприклад, намагався забрати його пояс.

Крім того, Девіс дав кілька обіцянок щодо майбутнього бою, які були не надто цензурними.

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик вперше проведе захист свого титулу в ніч проти 15 лютого.

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