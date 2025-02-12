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Чуть не подрались — Беринчик и Дэвис провели битву взглядов

12 февраля 2025 10:05
Алексей Паламарчук - Редактор
Беринчик и Дэвис устроили феерическую битву взглядов — видео
Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: instagram.com/trboxeo
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет первую защиту своего титула. Бой с американцем Кишоном Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля.

Накануне боя Беринчик и Дэвис устроили первую битву взглядов, сообщает Top Rank.

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Она начиналась, казалось бы, во вполне дружеской атмосфере. Но впоследствии едва не переросла в драку.

Беринчик против Дэвиса

Встреча бойцов состоялась на смотровой площадке One World Observatory в Нью-Йорке.

Битва взглядов получилась неспокойной. Сначала боксеры друг другу улыбались, но американец начал провоцировать украинца. Например, пытался забрать его пояс.

Кроме того, Дэвис дал несколько обещаний относительно будущего боя, которые были не слишком цензурными.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик впервые проведет защиту своего титула в ночь на 15 февраля.

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