Беринчик и Дэвис устроили феерическую битву взглядов — видео

Чуть не подрались — Беринчик и Дэвис провели битву взглядов
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет первую защиту своего титула. Бой с американцем Кишоном Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля.
Накануне боя Беринчик и Дэвис устроили первую битву взглядов, сообщает Top Rank.
Она начиналась, казалось бы, во вполне дружеской атмосфере. Но впоследствии едва не переросла в драку.
THINGS ARE HEATING UP 🔥- Top Rank Boxing (@trboxing) 11 февраля 2025 г.
Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ
Беринчик против Дэвиса
Встреча бойцов состоялась на смотровой площадке One World Observatory в Нью-Йорке.
Битва взглядов получилась неспокойной. Сначала боксеры друг другу улыбались, но американец начал провоцировать украинца. Например, пытался забрать его пояс.
Кроме того, Дэвис дал несколько обещаний относительно будущего боя, которые были не слишком цензурными.
Напомним, украинский боксер Денис Беринчик впервые проведет защиту своего титула в ночь на 15 февраля.
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