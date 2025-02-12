Беринчик и Дэвис устроили феерическую битву взглядов — видео

Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: instagram.com/trboxeo

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет первую защиту своего титула. Бой с американцем Кишоном Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля.

Накануне боя Беринчик и Дэвис устроили первую битву взглядов, сообщает Top Rank.

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Она начиналась, казалось бы, во вполне дружеской атмосфере. Но впоследствии едва не переросла в драку.

THINGS ARE HEATING UP 🔥



Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ - Top Rank Boxing (@trboxing) 11 февраля 2025 г.

Беринчик против Дэвиса

Встреча бойцов состоялась на смотровой площадке One World Observatory в Нью-Йорке.

Битва взглядов получилась неспокойной. Сначала боксеры друг другу улыбались, но американец начал провоцировать украинца. Например, пытался забрать его пояс.

Кроме того, Дэвис дал несколько обещаний относительно будущего боя, которые были не слишком цензурными.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик впервые проведет защиту своего титула в ночь на 15 февраля.

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