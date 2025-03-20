Джон Террі шокував уболівальників Челсі критикою перспектив команди

Коул Палмер і Джейдон Санчо з уболівальниками "Челсі". Фото: Reuters/Paul Childs

Легендарний капітан "Челсі" Джон Террі попередив, що "синім" може знадобитися до п'яти років, щоб поборотися за титул Прем'єр-ліги. Колишній захисник збірної Англії вважає, що "сині" поки не готові змагатися з "Ліверпулем".

Террі заявив, що "Челсі" не вистачає досвіду для вирішення серйозних завдань, повідомляє Daily Mail.

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Востаннє "Челсі" вигравав Прем'єр-лігу у 2017 році, а Джон Террі підняв трофей наприкінці свого останнього сезону в клубі. Захисник привів "синіх" до п'яти чемпіонських титулів в епоху Романа Абрамовича, яка завершилася продажем клубу Тодду Боелі та Clearlake Capital у 2022 році.

"Челсі" посів 12 і 6 місця в перших двох сезонах за нового власника, при цьому клуб вклав значні кошти в молодих гравців. У нинішньому сезону "сині" посідають 4 місце в турнірній таблиці й відстають від "Ліверпуля" на 21 очко.

Який Джон Террі має вигляд у 2025 році. Фото: скриншот YouTube

Що Террі сказав про "Челсі"

Під час інтерв'ю легендарний у минулому футболіст заявив, що "сині" поки не готові до завоювання чемпіонського титулу. На думку колишнього захисника, "Челсі" знадобиться від 3 до 5 років для того, щоб повернутися в боротьбу за золоті медалі.

"Команда перебуває в перехідному періоді. Вболівальники повинні набрати терпіння. Зараз у "Челсі" багато молодих, талановитих хлопців, а ветерани поступово йдуть. Це нормальний процес, у клубі дбають про перспективу. Але навіть на початку сезону я очікував невеликого спаду від гравців просто через відсутність досвіду та ігрового часу. Команда рухається в правильному напрямку, але поки рано мріяти про титул", — заявив Террі.

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