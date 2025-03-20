Джон Терри шокировал болельщиков Челси критикой перспектив команды

Коул Палмер и Джейдон Санчо с болельщиками "Челси". Фото: Reuters/Paul Childs

Легендарный капитан "Челси" Джон Терри предупредил, что "синим" может потребоваться до пяти лет, чтобы побороться за титул Премьер-лиги. Бывший защитник сборной Англии считает, что "синие" пока не готовы соперничать с "Ливерпулем".

Терри заявил, что "Челси" не хватает опыта для решения серьезных задач, сообщает Daily Mail.

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В последний раз "Челси" выигрывал Премьер-лигу в 2017 году, а Джон Терри поднял трофей в конце своего последнего сезона в клубе. Защитник привел "синих" к пяти чемпионским титулам в эпоху Романа Абрамовича, которая завершилась продажей клуба Тодду Боэли и Clearlake Capital в 2022 году.

"Челси" занял 12 и 6 места в первых двух сезонах при новом владельце, при этом клуб вложил значительные средства в молодых игроков. В нынешнем сезона "синие" занимают 4 место в турнирной таблице и отстают от "Ливерпуля" на 21 очко.

Как Джон Терри выглядит в 2025 году. Фото: скриншот YouTube

Что Терри сказал о "Челси"

Во время интервью легендарный в прошлом футболист заявил, что "синие" пока не готовы к завоеванию чемпионского титула. По мнению бывшего защитника, "Челси" понадобится от 3 до 5 лет для того, чтобы вернуться в борьбу за золотые медали.

"Команда находится в переходном периоде. Болельщики должны набрать терпения. Сейчас в "Челси" много молодых, талантливых ребят, а ветераны постепенно уходят. Это нормальный процесс, в клубе заботятся о перспективе. Но даже в начале сезона я ожидал небольшого спада от игроков просто из-за отсутствия опыта и игрового времени. Команда движется в правильном направлении, но пока рано мечтать о титуле", — заявил Терри.

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