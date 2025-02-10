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Легенда Динамо розповів, як побачив ненависть росіян до України

10 лютого 2025 19:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дмитрулін про матч із Росією 2000 року, де українців називали людьми другого сорту
Юрій Дмитрулін. Фото: Footboom
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Юрій Дмитрулін пригадав, як національна команда 2000 року зіграла в Москві проти Росії (1:1) у відборі на Євро-2000. Той матч увійшов в історію українського футболу.

Дмитрулін у коментарі SportArena розповів про ненависть, яка зустріла команду в Москві.

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Дмитрулін розповів, що в тому матчі чув крики з трибун у свій бік.

За його словами, вболівальники вигукували не тільки образи, а й заяви про те, що він людина другого сорту, що його нації та країни не існує. Футболіст зізнався, що такі слова його не просто ображали, а викликали сильне роздратування.

"Коли тебе міняють, ти йдеш до лави запасних, а тобі кричать, і ти все чуєш, що тобі кричать.

Що кричали? Те, що лайки там були — це ти розумієш. Але коли кажуть, що ти людина другого сорту, що ти майже не людина, такої нації немає, такої країни немає — це дуже ображало. Це не те що ображало — це бісило", — сказав Дмитрулін.

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