Дмитрулин о матче с Россией в 2000 году, где украинцев называли людьми второго сорта

Юрий Дмитрулин. Фото: Footboom

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин вспомнил как национальная команда в 2000-м году сыграло в Москве против России (1:1) в отборе на Евро-2000. Тот матч вошел в историю украинского футбола.

Дмитрулин в комментарии SportArena рассказал об ненависти, которая встретила команду в Москве.

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Дмитрулин рассказал, что в том матче слышал крики с трибун в свою сторону.

По его словам, болельщики выкрикивали не только оскорбления, но и заявления о том, что он человек второго сорта, что его нации и страны не существует. Футболист признался, что такие слова его не просто оскорбляли, а вызывали сильное раздражение.

"Когда тебя меняют, ты идешь к скамейке запасных, а тебе кричат, и ты все слышишь, что тебе кричат.

Что кричали? То, что ругательства там были — это ты понимаешь. Но когда говорят, что ты человек второго сорта, что ты почти не человек, такой нации нет, такой страны нет — это очень обижало. Это не то что обижало – это бесило", — сказал Дмитрулин.

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