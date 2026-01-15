Тоні Кроос одночасно образив і Реал, і Барселону

Тоні Кроос (праворуч) і Марсело в благодійному матчі. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Колишній півзахисник збірної Німеччини та мадридського "Реала" Тоні Кроос поділився думкою про нещодавній фінал Суперкубка Іспанії. У тому матчі "Барселона" обіграла "королівський клуб" із рахунком 3:2.

Кроос залишився незадоволений грою "бланкос", повідомляє Sport.es.

Реклама

Читайте також:

Тоні Кроосу не сподобалося те, як на футбольному полі діяли футболісти "Реала". Колишній спортсмен заявив, що команді не вистачало агресії, а також везіння. На думку німця, каталонці зуміли реалізувати свої моменти, а мадридцям так не пощастило.

Тоні Кроос залишається у формі. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Неоднозначна заява Крооса

Німецький футболіст не став на захист Хабі Алонсо, з яким колись разом виступав за "Реал". Замість цього ексхавбек вирішив обговорити гру "Барселони", яка йому теж не сподобалася.

"Барселона" дуже задоволена Суперкубком Іспанії, але тепер на них чекає Ліга чемпіонів, де вони гратимуть із суперниками рівнем вище. Я впевнений, вони не виграють жодного міжнародного титулу", — заявив Кроос.

Після поразки від "Барселони" мадридський "Реал" вилетів від "Альбасете" з Кубка Іспанії.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розповів про зустріч з Олександром Шовковським після відставки з "Динамо".

Відома гімнастка Анна Різатдінова здивувала одкровенням про шанувальників чоловічої статі.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід зачарувала вболівальників відвертим образом і показала струнку фігуру.