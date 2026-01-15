Відео
Головна Спорт Легенда Реала образив Барселону — що він сказав

Легенда Реала образив Барселону — що він сказав

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 13:09
Тоні Кроос одночасно образив і Реал, і Барселону
Тоні Кроос (праворуч) і Марсело в благодійному матчі. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Колишній півзахисник збірної Німеччини та мадридського "Реала" Тоні Кроос поділився думкою про нещодавній фінал Суперкубка Іспанії. У тому матчі "Барселона" обіграла "королівський клуб" із рахунком 3:2.

Кроос залишився незадоволений грою "бланкос", повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Тоні Кроосу не сподобалося те, як на футбольному полі діяли футболісти "Реала". Колишній спортсмен заявив, що команді не вистачало агресії, а також везіння. На думку німця, каталонці зуміли реалізувати свої моменти, а мадридцям так не пощастило.

Тони Кроос
Тоні Кроос залишається у формі. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Неоднозначна заява Крооса

Німецький футболіст не став на захист Хабі Алонсо, з яким колись разом виступав за "Реал". Замість цього ексхавбек вирішив обговорити гру "Барселони", яка йому теж не сподобалася.

"Барселона" дуже задоволена Суперкубком Іспанії, але тепер на них чекає Ліга чемпіонів, де вони гратимуть із суперниками рівнем вище. Я впевнений, вони не виграють жодного міжнародного титулу", — заявив Кроос.

Після поразки від "Барселони" мадридський "Реал" вилетів від "Альбасете" з Кубка Іспанії.

спорт футбол Реал Мадрид Барселона Тоні Кроос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
