Главная Спорт Легенда Реала оскорбил Барселону — что он сказал

Легенда Реала оскорбил Барселону — что он сказал

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:09
Тони Кроос одновременно оскорбил и Реал, и Барселону
Тони Кроос (справа) и Марсело в благотворительном матче. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о недавнем финале Суперкубка Испании. В том матче "Барселона" обыграла "королевский клуб" со счетом 3:2. 

Кроос остался недоволен игрой "бланкос", сообщает Sport.es

Читайте также:

Тони Кроосу не понравилось то, как на футбольном поле действовали футболисты "Реала". Бывший спортсмен заявил, что команде не хватало агрессии, а также везения. По мнению немца, каталонцы сумели реализовать свои моменты, а мадридцам так не повезло. 

Тони Кроос
Тони Кроос остается в форме. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Неоднозначное заявление Крооса 

Немецкий футболист не встал на защиту Хаби Алонсо, с которым когда-то вместе выступал за "Реал". Вместо этого экс-хавбек решил обсудить игру "Барселоны", которая ему тоже не понравилась. 

"Барселона" очень довольна Суперкубком Испании, но теперь их ждет Лига чемпионов, где они будут играть с соперниками уровнем повыше. Я уверен, они не выиграют ни одного международного титула", — заявил Кроос. 

После поражения от "Барселоны" мадридский "Реал" вылетел от "Альбасете" из Кубка Испании. 

Напомним, бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о встрече с Александром Шовковским после отставки из "Динамо". 

Известная гимнастка Анна Ризатдинова удивила откровением о поклонниках мужского пола. 

Дзюдоистка Дарья Белодед очаровала болельщиков откровенным образом и показала стройную фигуру. 

спорт футбол Реал Мадрид Барселона Тони Кроос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
