Тони Кроос одновременно оскорбил и Реал, и Барселону

Тони Кроос (справа) и Марсело в благотворительном матче. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о недавнем финале Суперкубка Испании. В том матче "Барселона" обыграла "королевский клуб" со счетом 3:2.

Кроос остался недоволен игрой "бланкос", сообщает Sport.es.

Тони Кроосу не понравилось то, как на футбольном поле действовали футболисты "Реала". Бывший спортсмен заявил, что команде не хватало агрессии, а также везения. По мнению немца, каталонцы сумели реализовать свои моменты, а мадридцам так не повезло.

Тони Кроос остается в форме. Фото: instagram.com/toni.kr8s/

Неоднозначное заявление Крооса

Немецкий футболист не встал на защиту Хаби Алонсо, с которым когда-то вместе выступал за "Реал". Вместо этого экс-хавбек решил обсудить игру "Барселоны", которая ему тоже не понравилась.

"Барселона" очень довольна Суперкубком Испании, но теперь их ждет Лига чемпионов, где они будут играть с соперниками уровнем повыше. Я уверен, они не выиграют ни одного международного титула", — заявил Кроос.

После поражения от "Барселоны" мадридский "Реал" вылетел от "Альбасете" из Кубка Испании.

