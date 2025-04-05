Вейн Грецкі назвав свого діда росіянином після рекорду Овечкіна в НХЛ

Легендарний Грецкі назвав свого діда росіянином
Легендарний канадський хокеїст Вейн Грецкі втратив свій рекорд найкращого бомбардира в історії НХЛ. Досягнення повторив, та невдовзі має побити, росіянин Олександр Овечкін із "Вашингтон Кепіталз".
Після цього Грецкі відзначився дивною заявою, яку навів портал The Athletic.
Грецкі обізвав діда росіянином
Після того, як Овечкін повторив його рекорд, Грецкі заявив, що не ображений. До цього він додав, що його дід був росіянином і він був би радий за те, що саме росіянин побив рекорд.
"Навпаки, я щиро радий за Алекса. Мій дідусь був росіянином, і я впевнений, що він би дуже зрадів, дізнавшись, що саме росіянин перевершив моє досягнення. Тож — браво, Алекс!" — сказав Вейн.
Alex Ovechkin and Wayne Gretzky take a photo in the Caps locker room holding Ovi's 894th goal puck together 🥹— Gino Hard (@GinoHard_) April 5, 2025
What a LEGENDARY scene 📸 pic.twitter.com/RymHSkcsH7
Проблема лише в тому, що дід Грецкі був білорусом, який жив на території сучасної Білорусі в Російській Імперії. При цьому раніше Вейн та його батько неодноразово заявляли, що є етнічними українцями. Їх бабуся була українкою з Підгайців, а в сім'ї часто використовувалась солов'їна мова.
У документальному фільмі "Юкі" Вейн та його батько говорили про себе як про українців.
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