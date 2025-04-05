Вейн Грецкі назвав свого діда росіянином після рекорду Овечкіна в НХЛ

Вейн Грецкі. Фото: Reuters

Легендарний канадський хокеїст Вейн Грецкі втратив свій рекорд найкращого бомбардира в історії НХЛ. Досягнення повторив, та невдовзі має побити, росіянин Олександр Овечкін із "Вашингтон Кепіталз".

Після цього Грецкі відзначився дивною заявою, яку навів портал The Athletic.

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Грецкі обізвав діда росіянином

Після того, як Овечкін повторив його рекорд, Грецкі заявив, що не ображений. До цього він додав, що його дід був росіянином і він був би радий за те, що саме росіянин побив рекорд.

"Навпаки, я щиро радий за Алекса. Мій дідусь був росіянином, і я впевнений, що він би дуже зрадів, дізнавшись, що саме росіянин перевершив моє досягнення. Тож — браво, Алекс!" — сказав Вейн.

Alex Ovechkin and Wayne Gretzky take a photo in the Caps locker room holding Ovi's 894th goal puck together 🥹



What a LEGENDARY scene 📸 pic.twitter.com/RymHSkcsH7 — Gino Hard (@GinoHard_) April 5, 2025

Проблема лише в тому, що дід Грецкі був білорусом, який жив на території сучасної Білорусі в Російській Імперії. При цьому раніше Вейн та його батько неодноразово заявляли, що є етнічними українцями. Їх бабуся була українкою з Підгайців, а в сім'ї часто використовувалась солов'їна мова.

У документальному фільмі "Юкі" Вейн та його батько говорили про себе як про українців.

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