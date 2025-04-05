Уэйн Грецки назвал своего деда россиянином после рекорда Овечкина в НХЛ

Уэйн Грецки. Фото: Reuters

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Грецки потерял свой рекорд лучшего бомбардира в истории НХЛ. Достижение повторил, и вскоре должен побить, россиянин Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз".

После этого Грецки отметился странным заявлением, которое привел портал The Athletic.

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После того как Овечкин повторил его рекорд, Грецки заявил, что не обижен. До этого он добавил, что его дед был россиянином и он был бы рад за то, что именно россиянин побил рекорд.

"Наоборот, я искренне рад за Алекса. Мой дедушка был россиянином, и я уверен, что он бы очень обрадовался, узнав, что именно россиянин превзошел мое достижение. Так что — браво, Алекс!" — сказал Уэйн.

Алекс Овечкин и Уэйн Гретцки фотографируются в раздевалке Caps, держа вместе 894-ю голевую шайбу Ови 🥹.



Какая ЛЕГЕНДАРНАЯ сцена 📸 pic.twitter.com/RymHSkcsH7 - Джино Хард (@GinoHard_) 5 апреля 2025 г .

Проблема лишь в том, что дед Грецки был белорусом, который жил на территории современной Беларуси в Российской Империи. При этом ранее Уэйн и его отец неоднократно заявляли, что являются этническими украинцами. Их бабушка была украинкой из Подгайцев, а в семье часто использовалась украинский язык.

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