Уэйн Грецки назвал своего деда россиянином после рекорда Овечкина в НХЛ

Легендарный Грецки назвал своего деда россиянином
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Грецки потерял свой рекорд лучшего бомбардира в истории НХЛ. Достижение повторил, и вскоре должен побить, россиянин Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз".
После этого Грецки отметился странным заявлением, которое привел портал The Athletic.
Грецки обозвал деда русским
После того как Овечкин повторил его рекорд, Грецки заявил, что не обижен. До этого он добавил, что его дед был россиянином и он был бы рад за то, что именно россиянин побил рекорд.
"Наоборот, я искренне рад за Алекса. Мой дедушка был россиянином, и я уверен, что он бы очень обрадовался, узнав, что именно россиянин превзошел мое достижение. Так что — браво, Алекс!" — сказал Уэйн.
Алекс Овечкин и Уэйн Гретцки фотографируются в раздевалке Caps, держа вместе 894-ю голевую шайбу Ови 🥹.- Джино Хард (@GinoHard_) 5 апреля 2025 г .
Какая ЛЕГЕНДАРНАЯ сцена 📸 pic.twitter.com/RymHSkcsH7
Проблема лишь в том, что дед Грецки был белорусом, который жил на территории современной Беларуси в Российской Империи. При этом ранее Уэйн и его отец неоднократно заявляли, что являются этническими украинцами. Их бабушка была украинкой из Подгайцев, а в семье часто использовалась украинский язык.
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