Головна Спорт Легендарний хокеїст несподівано вкоротив собі віку

Легендарний хокеїст несподівано вкоротив собі віку

Дата публікації: 29 травня 2026 09:30
Ексхокеїст Лем'є вкоротив собі віку у своєму магазині
Клод Лем'є під час спортивної кар'єри. Фото: Robert Laberge /Allsport

Відомий хокеїст Клод Лем'є був знайдений мертвим у власному магазині. Тіло колишнього спортсмена виявив його старший син. Поліція встановила, що титулований атлет наклав на себе руки.

Причини рішення Лем'є залишаються невідомими, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TMZ Sport.

Родичі Клода Лем'є заявили, що у 60-річного екс-вінгера "Колорадо Аваланш" не було ознак депресії. Сім'я спортсмена почала турбуватися, коли він зник на шість годин. Пізніше син Клода виявив його тіло в сімейному меблевому магазині. Поліція не повідомляє деталі інциденту.

Ким був Клод Лем'є

Хокеїст провів довгу кар'єру в НХЛ і ставав чотириразовим володарем Кубка Стенлі, який він завоював у "Монреаль Канадієнс" та "Колорадо Аваланш". Також серед нагород Клода Лем'є є є Кубок Канади і титул переможця молодіжного ЧС-1985 з хокею.

Він не є родичем нинішньої зірки НХЛ Маріо Лем'є, який виступає за "Піттсбург". У Клода Лем'є залишилася дружина і четверо дітей.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
