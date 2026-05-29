Легендарный хоккеист неожиданно покончил с собой

Дата публикации 29 мая 2026 09:30
Экс-хоккеист Лемье покончил с собой в своем магазине
Клод Лемье во время спортивной карьеры. Фото: Robert Laberge /Allsport

Известный хоккеист Клод Лемье был найден мертвым в собственном магазине. Тело бывшего спортсмена обнаружил его старший сын. Полиция установила, что титулованный атлет покончил с собой. 

Причины решения Лемье остаются неизвестными, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TMZ Sport

Родственники Клода Лемье заявили, что у 60-летнего экс-вингера "Колорадо Аваланш" не было признаков депрессии. Семья спортсмена начала беспокоиться, когда он исчез на шесть часов. Позже сын Клода обнаружил его тело в семейном мебельном магазине. Полиция не сообщает детали инцидента. 

Кем был Клод Лемье 

Хоккеист провел долгую карьеру в НХЛ и становился четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, который он завоевал в "Монреаль Канадиенс" и "Колорадо Аваланш". Также среди наград Клода Лемье есть Кубок Канады и титул победителя молодежного ЧМ-1985 по хоккею

Он не является родственником нынешней звезды НХЛ Марио Лемье, который выступает за "Питтсбург". У Клода Лемье осталась жена и четверо детей. 

Хоккей Кубок Стэнли Клод Лемье
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
