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Легендарний українець потрапив до ТОП-10 найгірших в історії АПЛ

13 листопада 2024 12:09
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Андрій Воронін в антирейтингу найгірших нападників АПЛ
Андрій Воронін (праворуч) в антирейтингу АПЛ. Фото: givemesport.com
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній український нападник Андрій Воронін увійшов до антирейтингу АПЛ. Раніше одесит виступав за "Ліверпуль".

Українець потрапив до рейтингу десяти найгірших нападників в історії АПЛ від GiveMeSport.

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Зазначимо, що рейтинг торкається періоду з моменту заснування Англійської прем'єр-ліги у 1992 році. Також до списку потрапили гравці, які провели щонайменше десять матчів у лізі.

Андрій Воронін
Андрій Воронін. Фото: "Ліверпуль"

Воронін опинився серед найгірших

У списку найгірших форвардів Воронін став шостим. Слідом за ним розмістилися відомі нападники — єгиптянин Мідо, іспанець Роберто Сольдало та колумбієць Радамель Фалькао.

Найгіршим нападником став Яя Саного, який виступав за "Арсенал" та "Крістал Пелас". Другу позицію зайняв Джозі Алтідор із "Сандерленда" та "Халла".

Третю позицію зайняв Франко Ді Санто, який виступав в АПЛ за "Челсі", "Віган" та "Брекберн".

Рейтинг найгірших нападників:

  1. Яя Саного ("Арсенал", ""Крістал Пелас")
  2. Джозі Алтідор ("Сандерленд", "Халл")
  3. Франко Ді Санто ("Челсі", "Віган", "Блекберн")
  4. Жо ("Манчестер Сіті", "Евертон")
  5. Френсіс Джефферс ("Арсенал", "Евертон", "Чарльтон", "Блекберн")
  6. Андрій Воронін ("Ліверпуль")
  7. Мідо ("Тоттенхем", "Міддлсбро", "Віган", "Вест Хем")
  8. Роберто Сольдадо ("Тоттенхем")
  9. Афонсо Алвес ("Міддлсбро")
  10. Радамель Фалькао ("Манчестер Юнайтед", "Челсі")

Нагадаємо, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін готується до трансферу до іншого топклубу.

Форвард Артем Довбик може залишити збірну України перед матчами Ліги Націй.

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рейтинг Андрій Воронін футбол Ліверпуль АПЛ

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