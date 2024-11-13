Андрій Воронін в антирейтингу найгірших нападників АПЛ

Андрій Воронін (праворуч) в антирейтингу АПЛ. Фото: givemesport.com

Колишній український нападник Андрій Воронін увійшов до антирейтингу АПЛ. Раніше одесит виступав за "Ліверпуль".

Українець потрапив до рейтингу десяти найгірших нападників в історії АПЛ від GiveMeSport.

Читайте також:

Зазначимо, що рейтинг торкається періоду з моменту заснування Англійської прем'єр-ліги у 1992 році. Також до списку потрапили гравці, які провели щонайменше десять матчів у лізі.

Андрій Воронін. Фото: "Ліверпуль"

Воронін опинився серед найгірших

У списку найгірших форвардів Воронін став шостим. Слідом за ним розмістилися відомі нападники — єгиптянин Мідо, іспанець Роберто Сольдало та колумбієць Радамель Фалькао.

Найгіршим нападником став Яя Саного, який виступав за "Арсенал" та "Крістал Пелас". Другу позицію зайняв Джозі Алтідор із "Сандерленда" та "Халла".

Третю позицію зайняв Франко Ді Санто, який виступав в АПЛ за "Челсі", "Віган" та "Брекберн".

Рейтинг найгірших нападників:

Яя Саного ("Арсенал", ""Крістал Пелас") Джозі Алтідор ("Сандерленд", "Халл") Франко Ді Санто ("Челсі", "Віган", "Блекберн") Жо ("Манчестер Сіті", "Евертон") Френсіс Джефферс ("Арсенал", "Евертон", "Чарльтон", "Блекберн") Андрій Воронін ("Ліверпуль") Мідо ("Тоттенхем", "Міддлсбро", "Віган", "Вест Хем") Роберто Сольдадо ("Тоттенхем") Афонсо Алвес ("Міддлсбро") Радамель Фалькао ("Манчестер Юнайтед", "Челсі")

Нагадаємо, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін готується до трансферу до іншого топклубу.

Форвард Артем Довбик може залишити збірну України перед матчами Ліги Націй.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський невдовзі може залишити команду.