Андрей Воронин в антирейтинге худших нападающих АПЛ

Андрей Воронин (справа) в антирейтинге АПЛ. Фото: givemesport.com

Бывший украинский нападающий Андрей Воронин вошел в антирейтинг АПЛ. Ранее одессит выступал за "Ливерпуль".

Украинец попал в рейтинг десяти худших нападающих в истории АПЛ от GiveMeSport.

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Отметим, что рейтинг затрагивает период с момента основания Английской премьер-лиги в 1992 году. Также в список попали игроки, которые провели не менее десяти матчей в лиге.

Андрей Воронин. Фото: "Ливерпуль"

Воронин оказался в числе худших

В списке худших форвардов Воронин стал шестым. Следом за ним разместились известные нападающие — египтянин Мидо, испанец Роберто Сольдало и колумбиец Радамель Фалькао.

Худшим нападающим стал Яя Саного, который выступал за "Арсенал" и "Кристал Пэлас". Вторую позицию занял Джози Алтидор из "Сандерленда" и "Халла".

Третью позицию занял Франко Ди Санто, который выступал в АПЛ за "Челси", "Уиган" и "Брэкберн".

Рейтинг худших нападающих:

Яя Саного ("Арсенал",""Кристал Пэлас") Джози Алтидор ("Сандерленд", "Халл") Франко Ди Санто ("Челси", "Уиган", "Блэкберн") Жо ("Манчестер Сити", "Эвертон") Фрэнсис Джефферс ("Арсенал", "Эвертон", "Чарльтон", "Блэкберн") Андрей Воронин ("Ливерпуль") Мидо ("Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Уиган", "Вест Хэм") Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм") Афонсо Алвес ("Мидлсбро") Радамель Фалькао ("Манчестер Юнайтед", "Челси")

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