Андрей Воронин в антирейтинге худших нападающих АПЛ

Легендарный украинец попал в ТОП-10 худших в истории АПЛ
Бывший украинский нападающий Андрей Воронин вошел в антирейтинг АПЛ. Ранее одессит выступал за "Ливерпуль".
Украинец попал в рейтинг десяти худших нападающих в истории АПЛ от GiveMeSport.
Отметим, что рейтинг затрагивает период с момента основания Английской премьер-лиги в 1992 году. Также в список попали игроки, которые провели не менее десяти матчей в лиге.
Воронин оказался в числе худших
В списке худших форвардов Воронин стал шестым. Следом за ним разместились известные нападающие — египтянин Мидо, испанец Роберто Сольдало и колумбиец Радамель Фалькао.
Худшим нападающим стал Яя Саного, который выступал за "Арсенал" и "Кристал Пэлас". Вторую позицию занял Джози Алтидор из "Сандерленда" и "Халла".
Третью позицию занял Франко Ди Санто, который выступал в АПЛ за "Челси", "Уиган" и "Брэкберн".
Рейтинг худших нападающих:
- Яя Саного ("Арсенал",""Кристал Пэлас")
- Джози Алтидор ("Сандерленд", "Халл")
- Франко Ди Санто ("Челси", "Уиган", "Блэкберн")
- Жо ("Манчестер Сити", "Эвертон")
- Фрэнсис Джефферс ("Арсенал", "Эвертон", "Чарльтон", "Блэкберн")
- Андрей Воронин ("Ливерпуль")
- Мидо ("Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Уиган", "Вест Хэм")
- Роберто Сольдадо ("Тоттенхэм")
- Афонсо Алвес ("Мидлсбро")
- Радамель Фалькао ("Манчестер Юнайтед", "Челси")
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