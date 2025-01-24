Відомий український воротар тренуватиме у Першій лізі — про кого йдеться

Колишній голкіпер Ігор Шуховцев. Фото: Facebook ФК "Кудрівка"

Один із найвідоміших українських голкіперів останнього двадцятиліття влаштувався на роботу. Він тренуватиме колег по амплуа.

Український воротар Ігор Шуховцев працюватиме у клубі Першої ліги "Кудрівка", повідомляє пресслужба команди.

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Хто такий Ігор Шуховцев

Досвідчений український голкіпер. Ігор Шуховцев встиг пограти за одеський СКА, вінницьку "Ниву", маріупольський "Іллічівець", луганську "Зорю", харківський "Металіст" та інші.

Працював тренером у тому ж "Металісті", одеському "Чорноморці", "Балканах" та "Тоболі".

У липні минулого року Ігорю Шуховцеву виповнилось 53 роки.

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