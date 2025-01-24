Відомий український воротар тренуватиме у Першій лізі — про кого йдеться

Легендарний український голкіпер знайшов роботу у Першій лізі
Один із найвідоміших українських голкіперів останнього двадцятиліття влаштувався на роботу. Він тренуватиме колег по амплуа.
Український воротар Ігор Шуховцев працюватиме у клубі Першої ліги "Кудрівка", повідомляє пресслужба команди.
Він займатиметься підготовкою воротарів. А ще передаватиме власний досвід.
Хто такий Ігор Шуховцев
Досвідчений український голкіпер. Ігор Шуховцев встиг пограти за одеський СКА, вінницьку "Ниву", маріупольський "Іллічівець", луганську "Зорю", харківський "Металіст" та інші.
Працював тренером у тому ж "Металісті", одеському "Чорноморці", "Балканах" та "Тоболі".
У липні минулого року Ігорю Шуховцеву виповнилось 53 роки.
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