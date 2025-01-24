Известный украинский вратарь будет тренировать в Первой лиге — о ком идет речь

Легендарный украинский голкипер нашел работу в Первой лиге
Один из самых известных украинских голкиперов последнего двадцатилетия устроился на работу. Он будет тренировать коллег по амплуа.
Украинский вратарь Игорь Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги "Кудривка", сообщает пресс-служба команды.
Он будет заниматься подготовкой вратарей. А еще будет передавать собственный опыт.
Кто такой Игорь Шуховцев
Опытный украинский голкипер. Игорь Шуховцев успел поиграть за одесский СКА, винницкую "Ниву", мариупольский "Ильичевец", луганскую "Зарю", харьковский "Металлист" и другие.
Работал тренером в том же "Металлисте", одесском "Черноморце", "Балканах" и "Тоболе".
В июле прошлого года Игорю Шуховцеву исполнилось 53 года.
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